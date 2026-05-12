China inició el envío de 600 autobuses de nueva generación a Nicaragua en el marco de un acuerdo bilateral para renovar el sistema de transporte público del país. Los primeros 180 vehículos desembarcaron en el Puerto de Corinto el 2 de febrero de 2026 y avanzaron en convoy hacia Managua. Los autobuses son fabricados por Yutong, empresa china con presencia en más de 100 países y una cuota de mercado global superior al 10%. Su llegada representa uno de los gestos más concretos de la cooperación entre ambos gobiernos desde que restablecieron relaciones diplomáticas en 2021. La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo confirmó el cronograma el 30 de enero pasado: el país recibirá el total de las unidades a lo largo de un año, en entregas escalonadas. Los vehículos serán distribuidos entre operadores de transporte de distintos municipios, no solo de la capital. Yutong se posiciona como referente en el segmento de “nueva energía”, término del sector para los vehículos eléctricos o de bajas emisiones. Eso influye en el diseño, el software y la red de repuestos que acompañará a la flota durante su vida útil. Para los pasajeros, el cambio más inmediato sería menos tiempo de espera y recorridos más previsibles. Según una fuente del sector citada en medios locales, las tarifas se mantendrían sin cambios pese a la incorporación de los nuevos vehículos. A diferencia de otros procesos de modernización en la región, que suelen concentrarse en las capitales, esta primera tanda contempla una distribución territorial más amplia. Departamentos como Granada, Chinandega, Carazo y la Costa Caribe Norte recibirán unidades para rutas intermunicipales. En total, 130 trabajadores del transporte vinculados a 23 cooperativas serían los primeros beneficiarios directos del acuerdo. El desafío real llegará después de la entrega. La sostenibilidad depende del mantenimiento: disponibilidad de repuestos, capacitación técnica y financiamiento para el servicio posventa. Si el cronograma se cumple, los usuarios podrán notar mejoras concretas durante el segundo semestre de 2026.