El país europeo que es el único en el mundo donde no hay mosquitos: cuál es la razón

En Europa, hay un país que se destaca por no tener mosquitos en absoluto. Mientras que en otros lugares estos insectos suelen ser una molestia, en este país europeo no pueden existir.

Este destino es el único lugar en el mundo, junto con la Antártida, que no tiene estos terribles insectos.

Conocé la razón por la cual en este país no hay mosquitos y descubrí qué es lo que lo hace único.

¿Cuál es el país europeo que no hay mosquitos?

Además de la Antártida, el único país del mundo cuya población está completamente libre de mosquitos es Islandia.

Según un artículo de National Geographic, este territorio insular de Europa se caracteriza por tener un clima rigurosamente frío, que, aunque es suficientemente severo para impedir la presencia de mosquitos, permite la vida humana y de una gran diversidad de animales.

Islandia es el único país europeo que está completamente libre de mosquitos. (Foto: Shutterstock)

A pesar de que Islandia no es tan frío como la Antártida, donde ni mosquitos ni personas podrían sobrevivir por mucho tiempo, su particular clima y vegetación evitan la proliferación de estos insectos.

¿Cuál es la razón por qué no hay mosquitos en este país europeo?

Según Gísli Már Gíslason, biólogo de la Universidad de Islandia, la razón principal por la que los mosquitos no han logrado establecerse en Islandia se debe a su clima oceánico.

La ausencia de mosquitos en Islandia se debe a su clima oceánico riguroso. (Foto: Freepik)

En una entrevista con The New York Times, Gíslason explicó que las condiciones en Islandia no favorecen la supervivencia de estos insectos por algunas razones:



Frecuencia de heladas : durante el año, ocurren 3 grandes heladas que crean condiciones desfavorables para los mosquitos.





: durante el año, ocurren 3 grandes heladas que crean condiciones desfavorables para los mosquitos. Deshielos anuales





Sin embargo, Gíslason advierte que, si las tendencias actuales del cambio climático continúan, Islandia podría enfrentar la presencia de mosquitos por primera vez en un futuro cercano.

En los últimos años, han proliferado en Islandia cientos de especies de insectos que antes no podían vivir en el país: "Si el calentamiento global continúa, es posible que encontremos mosquitos en Islandia en un futuro próximo", apunta.