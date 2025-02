El padre de Elon Musk fue contundente y reveló un oscuro secreto sobre su hijo: "Murió en manos de una niñera..."

Elon Musk es conocido a nivel mundial por ser uno de los principales referentes del sector tecnológico y de la inteligencia artificial. Es dueño de diversas empresas con impacto en todo el mundo como Tesla, SpaceX y Neuralink, entre otros.

Sin embargo, se sabe poco de la vida personal y privada del magnate, tema que mantiene en vilo a muchos de sus seguidores. De esta manera, su padre Errol Musk, participó de un podcast en donde habló sobre una faceta escondida del multimillonario.

El padre de Elon Musk reveló su mayor secreto y lo criticó sin piedad

Muchas personas desconocen que Elon Musk tiene 13 hijos con diversas parejas que han pasado por su vida. Su padre, Errol, afirmó en el podcast Wide Awake que no es un buen padre porque necesita demasiada ayuda externa.

"No, no ha sido un buen padre. El primer bebé estaba demasiado tiempo con niñeras y murió al cuidado de una niñera", explicó. A su vez, contó que es una verdad que a Elon no le caería bien: "Lo que estoy diciendo es que, si Elon escucha esto, me va a disparar o algo así; pero, de todos modos, eso es lo que pienso: eso no es bueno, eran demasiado ricos, demasiadas niñeras".

En la misma línea, Errol dijo que cuándo su hijo se divorció de Justine Wilson en 2008, hubo una situación extraña. "Cuando se divorciaron, las niñeras eran seis de este lado y seis del otro", sumó.

Al ser consultado sobre si Elon pasaba suficiente tiempo con sus hijos, reveló que el magnate no les dedica la atención necesaria.

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk?

Hasta la fecha, Elon Musk ha tenido hijos con tres mujeres distintas. La primera es Justine Wilson quien es una escritora canadiense; la segunda es la cantante Grimes. La última es Shivo Zillis, quien es investigadora y directora de Neuralink.



El magnate dueño de X tuvo su primer hijo en 2002 con Wilson, se llamaba Nevada Alexander Musk y falleció cuando apenas tenía 10 semanas a causa del Síndrome de Muerte Súbita.

Más adelante, en 2004, la pareja concibió mellizos por fecundación in vitro. Vivian, quien es una mujer trans y en 2022 se cambió el apellido por el de su madre y a Griffin Musk, quien siempre se ha mantenido lejos de las cámaras.

Más adelante, en 2006, tuvieron trillizos por el mismo método de fecundación. Se llaman Kai, Saxon y Damian Musk y fueron los últimos antes del divorcio en 2008.

Luego, en 2020, nació X Æ A-Xii Musk fruto de su amor con la cantante Grimes, nombre que se pronuncia como "Ex Ash A Twelve". Más adelante, en 2021, Grimes confirmó que tuvieron una niña mediante un vientre subrogado que llamaron Exa Dark Sideræl.

El tercer hijo entre Elon Musk y Grimes nació en 2022 y se llamó Tau. Posteriormente se separaron. El magnate tuvo más hijos con Shivon Zillis, unos mellizos nacidos a finales de 2021.