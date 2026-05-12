La construcción tradicional podría cambiar para siempre tras la llegada de un nuevo material que promete reemplazar al conocido ladrillo. Esta innovadora propuesta promete levantar una vivienda en tan solo cinco días y con un costo más bajo. La idea de construir una casa con ladrillos de plástico parece imposible. Sin embargo, la empresa Conceptos Plásticos, una compañía fundada en Colombia por Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez, creó estos nuevos bloques para cambiar para siempre el rubro. La idea nació cuando Llanos quería levantar su casa propia en Cundimarca, pero se enfrentó a diversas dificultades en el transporte de materiales desde Bogotá. Frente a las complicaciones logísticas, se unió a Méndez, quien ya investigaba soluciones en su tesis universitaria con el objetivo de reducir costos y tiempos. El sistema desarrollado busca una solución para la alta cantidad de plásticos que se desechan en el día a día. Se trabaja con bloques modulares moldeados a partir de plásticos recolectados a partir de industrias y recicladores urbanos. Luego, se clasifican las piezas para ser expuestas al calor donde se derriten. Una vez fundido, son colocados en moldes para darle forma a las piezas. Cada bloque tiene un peso cercado a los 3 kilos, un peso que puede ser comparado a las piezas de arcilla tradicional. Los desarrolladores detallan que se ensamblan a presión lo que aceleran el proceso de construcción. Comparado a los tradicionales, ofrecen ciertas características que vale la pena mencionar: Según los estudios realizados, armar una casa de 40 metros cuadrados (dos habitaciones, living, comedor, baño y cocina) con ladrillos de plástico solo tomará cinco días. Otra de sus ventajas es su bajo costo, ya que solo se necesitarán u$s 6.800 gracias al encastre de piezas y el sistema modular. Esta tecnología para armar casas ya se aplicó en otros países. En Guapi, departamento del Cauca y junto con el Consejo Noruego para Refugiados, se instalaron refugios temporales para cuarenta familias. El proyecto tan solo tardó 28 días y se utilizaron 200 toneladas de plástico, materiales que en condiciones naturales hubieran tardado hasta 300 años en degradarse.