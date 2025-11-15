El análisis de Google Trends, la herramienta gratuita de Google para conocer los temas de interés de los usuarios, sobre las consultas que más crecieron en Argentina en los últimos siete días revela que la agenda pública estuvo claramente marcada por el deporte de alto impacto y una noticia conmovedora del ámbito de la ficción nacional.

Estos temas fueron los más googleados en la semana y la herramienta de Google que detecta las tendencias de búsqueda lo refleja mostrando el crecimiento según su relevancia.

La doble fiebre del fútbol nacional en Google

El fútbol, en sus distintas categorías, acaparó los primeros puestos de la lista de tendencias de la semana, demostrando que la Scaloneta sigue siendo el tema emblema de las búsquedas masivas.

Angola vs. Argentina: el partido de la semana

La consulta “angola - argentina” lideró el ranking con más de 500.000 búsquedas, registrando un crecimiento superior al +1.000%.

Este pico responde al amistoso internacional 2025l que la Selección Argentina disputó este viernes. El partido, que finalizó con victoria para el equipo que dirige Lionel Scaloni, generó una intensa oleada de búsquedas inmediatamente después de su conclusión.

Eliminación de la Selección Sub-17

El interés por la selección juvenil se reflejó en las búsquedas “argentina vs” y “argentina sub-17 - méxico sub-17”, que superaron las 200.000 consultas con un aumento del +1.000%.

Este alto volumen coincide con la eliminación del seleccionado juvenil en el Mundial Sub-17. El resultado, que se definió por penales, demostró la fuerte reacción del público ante los encuentros decisivos de sus equipos nacionales.

El adiós a una figura de la ficción y luto en Google

En un ranking dominado por los resultados deportivos, una noticia del mundo del espectáculo se posicionó entre los temas con mayor crecimiento.

La búsqueda “jorge lorenzo” se disparó a más de 100.000 consultas, con un aumento del +1.000%.

La tendencia se debe al fallecimiento del actor Jorge Lorenzo, ampliamente reconocido por su papel de “Capece” en la popular serie El Marginal. La gran cantidad de búsquedas refleja el impacto de su trayectoria y el cariño del público por los personajes de la ficción nacional.

Otros eventos que marcaron tendencia

El ranking de la semana también puso de manifiesto el interés por el deporte internacional y locales que generaron picos de búsqueda.

ATP Finals

El torneo de maestros de tenis en Turín fue un foco de consulta importante (20K+ búsquedas), demostrando la atención del público argentino a los eventos de élite.

Eliminatorias europeas

Las búsquedas por “eliminatorias europeas” y las de la “copa del mundo” (10K+ búsquedas cada una) también se ubicaron en el top.

Copa Potrero

El fútbol amateur local también apareció en la lista (10K+ búsquedas). La Copa Potrero, organizada por el exjugador Sergio “Kun” Agüero, convoca a figuras conocidas del fútbol local y convierte así a un torneo barrial a ser un fenómeno de masivo que genera alta consulta en Google.

¿Qué es y cómo funciona Google Trends?

Google Trends es una herramienta pública y gratuita ofrecida por Google que analiza la popularidad de los términos de búsqueda en un momento dado y a lo largo del tiempo.

Es importante saber que Trends no ofrece el número absoluto de búsquedas, sino que muestra el interés en un término en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el momento de máxima popularidad del término. La categoría rising señala búsquedas que están experimentando un rápido ascenso en su popularidad comparado con el período anterior.