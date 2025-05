El hombre más millonario de América Latina cuya fortuna supera a la del país más rico de la región

La concentración de la riqueza en el mundo es un problema recurrente que afecta el desarrollo social y económico de los países. En América Latina, esta realidad se manifiesta con fuerza, con un reducido grupo de individuos que acumula una parte significativa de los recursos financieros de la región.

En 2025 hay más multimillonarios que nunca, con 3.028 personas provenientes de 78 países que acumulan una fortuna conjunta de u$s 16.1 billones. En este panorama, destaca una figura latinoamericana cuya riqueza no solo encabeza la lista regional, sino que incluso supera el PBI per cápita del país más rico de la región.

¿Quién es el hombre más millonario de América Latina?

A comienzos de 2025, la revista Forbes publicó su esperado ranking de las personas más ricas del mundo. En el caso de América Latina, nueve países estuvieron representados por más de 50 individuos que integran la exclusiva lista.

Entre todos ellos, un mexicano volvió a destacar como el más acaudalado de la región: Carlos Slim Helú. En 2023, su patrimonio neto ascendía a u$s 93.000 millones, y en la última edición del ranking alcanzó los u$s 94.200 millones .

Aunque en 2024 había superado brevemente la barrera de los u$s 100.000 millones, impulsado por la apreciación del peso mexicano y el buen desempeño de su conglomerado industrial Grupo Carso, este año comenzó con una leve caída que lo posicionó en el puesto número 19 a nivel mundial.

Las 10 personas más ricas de América Latina

Entre los multimillonarios se encuentran un magnate de las comunicaciones, uno del e-commerce y un cofundador de Facebook . Según datos de los patrimonios netos al 20 de mayo de 2025, las 10 personas más ricas de América Latina son:

Personas Patrimonio neto Fuente de riqueza Nacionalidad Carlos Slim Helú y familia 94.200 millones de dólares Telecomunicaciones México Eduardo Saverin 35.600 millones de dólares Facebook Brasil Germán Larrea Mota Velasco y familia 31.600 millones de dólares Minería México Iris Fontbona y familia 28.300 millones de dólares Minería Chile Vicky Safra y familia 22.400 millones de dólares Banca Brasil Jorge Paulo Lemann y familia 18.300 millones de dólares Cerveza Brasil David Vélez y familia 12.000 millones de dólares Fintech Colombia Marcos Galperin 9.900 millones de dólares E-commerce Argentina André Esteves 9.700 millones de dólares Banca Brasil Alejandro Baillères Gual y family 9.600 millones de dólares Diverso México

Top 20 multimillonarios en el mundo

Por otro lado, a nivel mundial, Elon Musk lidera el ranking de multimillonarios con un patrimonio neto de 431.800 millones de dólares, producto de sus marcas Tesla y SpaceX. El listado completo se configura de la siguiente manera: