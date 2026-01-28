El sable corvo que acompañó a José de San Martín en sus campañas volverá a manos del Regimiento de Granaderos a Caballo. Desde el 7 de febrero, la pieza dejará su exhibición en el Museo Histórico Nacional y regresará al cuartel de Palermo, donde estuvo bajo custodia durante varios años.

El cambio coincide con los actos oficiales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, la primera acción militar de los Granaderos y uno de los hitos más recordados de la historia argentina.

Un traslado que requiere decreto presidencial

El Ministerio de Cultura confirmó que el traspaso no es simbólico: se formaliza mediante un decreto que ya cuenta con un informe técnico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.

El Gobierno se llevará el sable corvo de San Martín del Museo de Historia Nacional: a dónde lo llevará

El texto, aún pendiente de firma, pero previsto antes del 7 de febrero, sostiene que el objetivo es asegurar una administración correcta y reforzar la protección de un objeto considerado clave para el patrimonio nacional.

La Casa Rosada fundamenta la decisión en la idea de devolver el arma a la unidad militar directamente ligada a la vida de San Martín.

La ceremonia en San Lorenzo: presencia presidencial y entrega oficial

El acto central será el sábado 7 de febrero en el Campo de la Gloria, donde ocurrió el enfrentamiento entre Granaderos y tropas españolas en 1813. Según fuentes locales, el presidente Javier Milei fue invitado y será quien entregue el sable a los Granaderos durante la ceremonia.

El evento incluirá un desfile cívico-militar, una recreación histórica y la participación de fuerzas locales y nacionales.

Una custodia con historia: ¿por qué el sable vuelve al cuartel?

La relación entre el Regimiento y el sable no es nueva. En 1967, un decreto le asignó de forma oficial el resguardo de la pieza. Ese esquema se mantuvo hasta 2015, cuando el Gobierno nacional decidió que el Museo Histórico Nacional exhibiera el sable ante el público en forma permanente.

Desde Cultura aclararon que el regreso al cuartel no perjudica al MHN, ya que su edificio sigue siendo Monumento Histórico Nacional y mantiene colecciones de valor patrimonial. La institución seguirá abierta al público sin cambios.

El cronograma completo de actividades en San Lorenzo

Las celebraciones por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo incluyen varios eventos previos al acto del 7 de febrero:

3 de febrero

Izamiento de banderas en la Plaza San Martín – Pino Histórico – Campo de la Gloria

Homenaje a los caídos en el Cementerio Conventual

6 de febrero

Desfile de la Fanfarria Alto Perú por la avenida San Martín

Ceremonia del cambio de guardia en el Convento San Carlos Borromeo

7 de febrero