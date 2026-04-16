El Gobierno de España oficializó una regularización extraordinaria de migrantes, medida que permitirá que miles de personas sin papeles puedan realizar los trámites de residencia. Según estudios, en el país residen cerca de 148.585 argentinos, dentro de los cuales 106.139 tienen su situación regularizada. La medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 316/2026, el cual habilitará a que las personas que no tienen papeles puedan acceder a la residencia en el país. Se trata de la séptima iniciativa de este tipo en España y a partir de mañana se podrán realizar los trámites de forma online. Desde la semana que viene se habilitarán los turnos presenciales. Desde su cuenta de X, el presidente Pedro Sánchez dijo: “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”. El texto detalla que son dos grandes grupos de inmigrantes quienes se beneficiarán de la medida: solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha. Los migrantes que no son solicitantes de asilo también deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones: haber trabajado o tener una oferta de empleo, tener hijos menores o mayores dependientes a su cargo o padres con los que convivan o encontrarse en situación de vulnerabilidad (certificado mediante un informe expedido por los servicios sociales o entidades acreditadas como colaboradoras de extranjería). Los antecedentes penales se deben demostrar con el correspondiente certificado. Para aquellos migrantes que no obtengan respuesta de su país de origen en un mes, el Gobierno español lo solicitará vía diplomática. Si no se consigue en tres meses, se le comunicará al interesado y, tras quince días de espera, se dará por desistida la solicitud. A la hora de demostrar la estancia de cinco meses, podrá utilizarse “cualquier prueba válida en derecho”, siempre y cuando incluya datos personales que permitan acreditar la identidad. La medida aclara que las solicitudes se resolverán por la Unidad de Tramitación de Extranjería en un plazo de tres meses. Desde la admisión del trámite se habilitará de forma provisional a las personas a residir y trabajar. Cuando se reciba la resolución estimatoria, el migrante tendrá un mes para pedir su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). La autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará a residir y trabajar por cuenta ajena y propia en cualquier lugar del territorio español. En la misma línea, quienes se beneficien de la ley y tengan hijos menores de edad o mayores dependientes, podrán presentar la solicitud para ellos también. La autorización en este caso será de cinco años. Una vez pasado el plazo de un año, los interesados podrán utilizar otros permisos del régimen de extranjería para mantener su situación administrativa regular. De manera excepcional, en caso no cumpla los requisitos necesarios, podrá obtener una prórroga de un año más. En estos casos se deberá acreditar una búsqueda activa de empleo o aportar un informe de integración emitido por los organismos competentes.