El mercado automotor argentino atraviesa una nueva etapa de cambios y ahora Renault decidió dejar de vender en el país dos modelos históricos como el Logan y el Sandero Stepway, los cuales se convirtieron en un ícono de la firma. La medida tomada por Renault se produjo en un contexto de transformación global de la marca, que busca redefinir su oferta y adaptarse a nuevas demandas de la industria automotriz. La decisión está directamente vinculada con el fin de la producción nacional en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, donde estos modelos se fabricaban desde 2016 y abastecían tanto al mercado interno como a la región. Este movimiento se enmarca dentro de una estrategia global de renovación de las unidades, que apunta a dejar atrás ciertos vehículos para dar paso a una nueva generación con mayor valor agregado. En ese camino, el Logan y el Stepway siguieron el mismo destino que el Sandero, que ya había dejado de comercializarse a comienzos de 2026 tras salir de producción. Detrás de esta decisión hay un cambio profundo en la visión de Renault para América Latina, con un enfoque cada vez más marcado hacia vehículos con mayor tecnología, confort y de diferentes capacidades. En este aspecto, la marca busca priorizar segmentos como SUV y pick ups, que hoy concentran gran parte de la demanda y se encuentran dentro la gama más elegida por el público. En paralelo, Renault ya comenzó a introducir alternativas como el Kardian, que intenta ocupar parte del espacio que dejan estos autos, y la 4x4 Alaskan en su última versión. El mercado automotor argentino presentó una leve mejora en marzo, con 48.972 vehículos patentados, lo que representó un incremento del 1,2% en comparación con el mismo mes de 2025 y una suba del 16,5% frente a febrero. No obstante, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que se registró una caída del 3,1% interanual en los primeros meses del 2026. En este contexto, conocer los valores de los vehículos es fundamental para comprender qué variaciones se presentan mensualmente. De tal modo, los autos cero kilómetro más económicos para el mes de abril son: