El estudio científico que reveló el efecto positivo y desconocido por todos de tener estrés

La palabra "estrés" está asociada directamente a una situación nociva para nuestro organismo que, además, suma ingredientes como la angustia, el insomnio, la mala alimentación y otros tipos de problemas satelitales perjudiciales para nuestras vidas.



El estrés se hace presente cuando sentimos un desequilibrio entre un desafío y los recursos de los que disponemos para enfrentarnos a ellos. Esta sensación que suele pasarnos factura en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, puede que no sea tan mala como se pensaba hasta ahora.

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sostiene que cierto grado de estrés, como cuando estamos estudiando para un examen o preparándonos para una reunión profesional, puede ser beneficioso para nuestro organismo.

Estrés: efectos positivos que puede generar para nuestro organismo

Según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, el sistema inmunitario puede beneficiarse de un poco de estrés .

"Este es uno de los pocos estudios que muestran que el estrés crónico podría tener un efecto beneficioso en lugar de un efecto negativo", explicó Fabio Cominelli, profesor de medicina y patología, decano asociado de desarrollo de programas en la Facultad de Medicina y autor principal del estudio.

El estrés generado por la entrega de un trabajo en una fecha límite, puede ser un estímulo para nuestro cuerpo. (Fuente: Archivo).

Si bien los especialistas admiten que el resultado generó sorpresa, existían algunos antecedentes de investigaciones que marcaban conclusiones similares. "El estrés produce interleucina en el cuerpo, que fortalece el sistema inmunológico y nos protege de enfermedades", detalló Cominelli.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica en 2013 concluyó que mientras tenemos un poco de estrés el cuerpo produce una hormona llamada corticosterona. Esta aumenta la capacidad mental y facilita el aprendizaje.

El estrés positivo, también conocido como eustrés, puede ayudar a proteger nuestro organismo contra el daño oxidativo, que está relacionado con el envejecimiento y varias enfermedades.

Estrés: detalles de un experimento con ratones que puede cambiar la forma de percibirlo

Los investigadores emplearon modelos de ratones con ileítis similar a la enfermedad de Crohn.



Estos exhibieron una formación de órganos linfoides terciarios intestinales, células inmunitarias surgidas en respuesta a una inflamación.





La misma aumentó exponencialmente en el colon, como respuesta inmunológica después de 56 días de estrés.





El estrés no empeoró significativamente la inflamación intestinal.





Se descubrió que el estrés aumenta la producción de citoquinas, que juegan un papel protector en la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos y pueden tener respuestas antiinflamatorias y proinflamatorias.





Investigaciones previas daban indicios del la ingerencia positiva del estrés en el organismo. (Fuente: Archivo/Canva).

Estrés: lo bueno a veces es difícil de lograr

Según los especialistas el estudio tiene un significado traslacional porque demuestra una condición en la que el estrés tiene un efecto beneficioso, dijeron los científicos.

La afirmación "las cosas de las que estamos más orgullosos suelen ser difíciles" ayuda a describir de forma coloquial lo descubierto en esta investigación según los especialistas.

"Lo que descubrimos fue que el estrés diario crónico durante seis semanas era beneficioso frente a una segunda lesión. Los modelos de ratones que estaban estresados en realidad estaban protegidos", explicó Cominelli.

El estudio demostró que los ratones que tenían estimulación del sistema inmunológico, estaban protegidos contra la inflamación intestinal. Según los especialistas, el paso que sigue es saber si esto puede traducirse en otras enfermedades y lesiones.

"¿Quiero estar estresado? Todo depende de la definición de estrés. Estimulado es un mejor término. El mensaje es que un poco de estrés es bueno en tu vida, pero quieres estar estresado de la forma correcta", concluyó el especialista.