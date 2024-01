El estudio científico que pudo probar la extraordinaria memoria a largo plazo que tienen los monos, los animales más semejantes a los humanos

El reino animal no deja de sorprender a quienes se le acercan a realizar investigaciones. En este caso, los monos volvieron a demostrar por qué se los asocia con la evolución humana.

El relato fascinante de una bonobo (una especie de chimpancé) llamada Louise, nacida en cautividad en el zoo de San Diego, dejó a los científicos perplejos ante la duración de su memoria social no humana.



¿Te interesa saber qué, cómo y cuándo ocurrió esta investigación que descubrió la increíble memoria de los bonobo? A continuación tendrás las respuestas sobre el estudio.

Ciencia y reino animal: el estudio científico que demostró la asombrosa memoria de los monos

Este estudio innovador surge en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, Estados Unidos) tras 15 años de investigación con grandes simios en cautividad.

Los simios demostraron tener una gran capacidad de la memoria. (Fuente: Unsplash)

Christopher Krupenye, psicólogo, fue el principal protagonista de esta investigación, en la que se recopilaron datos de seguimiento ocular de 26 bonobos y chimpancés en instalaciones de Japón, Reino Unido y Bélgica.



El psicólogo adelantó que suelen "viajar a zoológicos de todo el mundo para trabajar con estos animales, y a menudo hemos tenido la experiencia de que, cuando vuelves años después, parece que te recuerdan claramente", por eso es que decidieron realizar una investigación.

A cada animal presente en el estudio se le presentó una imagen de otro miembro de la misma especie y sexo que no habían visto en meses, años o incluso décadas.



La bonobo Louise asombró a los investigadores con una memoria increíble. (Fuente: Unsplash)

Aunque las respuestas de cada uno de los 26 simios fue increíble, la historia de Louise resaltó sobre el resto.

Hace 26 años, Louise fue trasladada al santuario japonés de Kumamoto, dejando atrás a su hermana Loretta y a su sobrino Erin. Tras casi 30 años sin verlos, su reacción al ver fotografías de estos fue inédita.



Louise maravilló a los investigadores: mostró una clara preferencia por mirar a sus parientes perdidos mucho tiempo antes que a otros bonobos con los que nunca había compartido vivencias.

Los monos demostraron tener una gran memoria a largo plazo. (Fuente: Unsplash)

Estos hallazgos, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, constituyen la memoria social no humana más duradera registrada hasta la fecha, dejando atrás a los delfines.



Los simios ahora tienen el récord de la mejor memoria social no humana. (Fuente: Unsplash)

La historia de Louise y su reencuentro visual con su familia después de décadas ofrece una visión nunca antes vista de la profundidad de los lazos sociales en estos primates, los animales más semejantes a los humanos.



La directora del estudio, Laura Lewis, declaró lo siguiente: "esta es una prueba más de que nuestros parientes vivos más cercanos, que comparten el 99 por ciento de nuestro ADN, son más parecidos a nosotros de lo que pensábamos."