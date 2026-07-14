Una potencia mundial da un paso histórico: fabricará una de las armas más temidas de Occidente y que solo construía Estados Unidos

En un movimiento geopolítico sin precedentes, una potencia europea ha sellado un acuerdo estratégico para producir en su propio territorio uno de los sistemas de misiles tácticos más codiciados y letales del arsenal de la OTAN. Esta decisión rompe con décadas de exclusividad norteamericana en la fabricación de armamento de precisión de largo alcance.

El histórico proyecto industrial no solo promete transformar la cadena de suministro militar global, sino también redefinir el equilibrio de defensa en el continente frente a los desafíos de seguridad actuales, marcando un hito en la autonomía armamentística de la región.

Una potencia mundial da un paso histórico: fabricará una de las armas más temidas de Occidente y que solo construía Estados Unidos Lockheed Martin

Un acuerdo transatlántico sin precedentes

El gigante estadounidense de la defensa, Lockheed Martin, y el fabricante alemán Rheinmetall han firmado un memorando de entendimiento para coproducir el prestigioso Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de EE. UU. (ATACMS).

Según el informe oficial publicado por el medio especializado Defense News, esta alianza marca la primera vez en la historia que este misil balístico se fabricará fuera de los Estados Unidos.

El proyecto cuenta con el respaldo político de Washington y Berlín, y aspira a crear un “centro de excelencia” en Europa para abastecer a las fuerzas aliadas de la OTAN.

El nuevo epicentro de la defensa en Alemania

La producción de este temido armamento de disuasión se concentrará en las históricas instalaciones de Rheinmetall en Unterlüß, ubicadas en el norte de Alemania.

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial conjunto de Lockheed Martin y Rheinmetall, esta planta clave iniciará la producción de los motores de cohete y componentes de guiado a partir de 2027.

El fabricante alemán proyecta escalar la capacidad industrial entre 2028 y 2029 para satisfacer una demanda estimada de entre 600 y 800 unidades anuales de misiles ATACMS destinadas a Europa y Ucrania.

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¿Cómo es el temido misil que fabricará Alemania?

El MGM-140 ATACMS es un misil guiado tierra-tierra de alta precisión que destaca por las siguientes características detalladas en la ficha técnica oficial de Lockheed Martin:

Alcance máximo : hasta 300 kilómetros en su variante Unitary.

Velocidad supersónica : supera el Mach 3, haciendo sumamente compleja su interceptación.

Guiado inteligente : navegación inercial asistida por GPS avanzado (INS/GPS).

Plataformas de lanzamiento: compatible con los sistemas de artillería móvil HIMARS M142 y MLRS M270.

¿Por qué esta arma pasa a fabricarse en Alemania?

La apertura de la línea de producción alemana responde a una necesidad estratégica urgente de la defensa occidental. Según la hoja de ruta industrial de la Casa Blanca, el Pentágono está priorizando en suelo estadounidense la fabricación de su nuevo misil de ataque de precisión (PrSM), llamado a sustituir al ATACMS.