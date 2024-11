El deporte de la inmortalidad: cuál es, según la ciencia

El salto en garrocha lideró el ranking de los deportes con más beneficios para la salud, en su categoría de análisis de regresividad.

Los resultados pertenecientes al estudio "Sport and longevity: an observational study of international athletes" publicado en agosto en la revista Springer Nature comparó el desempeño de atletas nacidos entre 1862 y 2002 de 183 países en 44 disciplinas.

"Calculamos el cambio en la esperanza de vida midiendo la diferencia de edad entre los atletas y las poblaciones de referencia correspondientes, al tiempo que teníamos en cuenta las variaciones causadas por el sexo, el año de muerte y el país" , especificó el artículo.

Armand Duplantis, récord mundial y medalla de oro en salto con garrocha

Los resultados revelaron así que los distintos deportes impactaban en la esperanza de vida de manera diferente, siendo los atletas masculinos más propensos a experimentar beneficios que las femeninas.

El deporte de la inmortalidad



Entre los atletas masculinos, el salto con pértiga (o en garrocha) y la gimnasia se relacionaron con la mayor prolongación de la esperanza de vida (8,4 años, y 8,2 años, respectivamente), mientras que el voleibol y la lucha de sumo fueron los más asociados negativamente ( 5,4 años y 8,6, respectivamente).

Al hacer foco en las prácticas de equipo populares, en el género masculino fue positivo el cricket, el remo, el béisbol, el waterpolo, las reglas australianas, el hurling, el lacrosse, el hockey sobre césped, el rugby, el piragüismo y el kayak, el baloncesto, el fútbol americano y el fútbol. En el otro extremo, el balonmano y el voleibol.

La razón de cada una de las performances "verdes" , según la investigación, pueden atribuirse a las características aeróbicas y anaeróbicas de cada de ellas, y que, en los mixtos, brindan los máximos beneficios para la expectativa de vida.

Por el contrario, los de lucha o combate resultaron más propensos a experimentar riesgo inherente de lesiones traumáticas. Además, la dieta extrema impuesta puede exacerbar aún más su impacto en la esperanza de vida.