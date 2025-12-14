Buenos Aires tiene 48 barrios oficiales, pero también guarda microbarrios que pocos conocen. Uno de ellos es el Barrio Mihanovich, un conjunto residencial que sorprende por su historia y su arquitectura.

Está ubicado entre Parque Avellaneda y Mataderos, lejos del circuito turístico y de las zonas más populares como Palermo o San Telmo.

Cómo nació el Barrio Mihanovich

Este barrio surgió en la década de 1920 como parte de un proyecto social impulsado por la Unión Popular Católica Argentina.

El objetivo era ofrecer viviendas dignas a obreros calificados. El complejo se inauguró alrededor de 1925 y se construyó gracias a una donación del empresario Nicolás Mihanovich, un nombre que marcó la historia de la navegación en el país.

Arquitectura y diseño: chalés anglonormandos en el sur porteño

El barrio está formado por 20 casas apareadas, distribuidas en 10 bloques que comparten medianera. Ocho de ellos dan a la Avenida Escalada y los otros diez se ubican en un pasaje privado con acceso por Chascomús 4765 y José E. Rodo 4766.

Su estilo es único: chalés anglonormandos, también llamados cottages urbanos, que evocan la arquitectura inglesa y normanda. En el centro del conjunto estuvo la Capilla de Lourdes, reemplazada luego por la Iglesia Santa María Teresa Goretti.

¿Quién fue Nicolás Mihanovich?

Nicolás Mihanovich nació en 1848 cerca de Dubrovnik, en el Imperio Austro-Húngaro. Llegó a Sudamérica a los 19 años y se instaló en Buenos Aires tras participar en la Guerra del Paraguay.Fundó una empresa naviera que se convirtió en la más importante de la región.

En 1903 creó la Sociedad Anónima Nicolás Mihanovich y en 1907 lanzó servicios turísticos por el Río Paraná hasta las Cataratas del Iguazú. También inauguró el Palace Hotel en 1906, hoy sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Su influencia fue tal que recibió títulos nobiliarios y condecoraciones de Austria, Rusia, Inglaterra y España. Falleció en 1929, pero su legado sigue vivo en la marina mercante argentina y en este barrio que lleva su nombre.

¿Por qué visitar el Barrio Mihanovich?

Este microbarrio es un ejemplo de vivienda social de principios del siglo XX y conserva su estilo original. Sus calles tranquilas y su arquitectura europea lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan descubrir la historia oculta de Buenos Aires.

Para llegar, basta con recorrer la Avenida Escalada y entrar por los accesos de Chascomús y José E. Rodo. Es un paseo perfecto para amantes de la arquitectura y curiosos que quieren conocer la ciudad más allá de los circuitos tradicionales.