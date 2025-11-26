Confirmado: municipales cobrarán un bono de fin de año de $ 1.100.000 en Navidad Fuente: Shutterstock

Con la llegada del mes de diciembre, muchos empleados recibirán el tan ansiado pago del aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se entrega en dos partes, tanto en junio y en diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo y cuándo se paga

A la hora de calcular cuánto corresponde cobrar en diciembre por el aguinaldo, se deben considerar varios elementos.

Primero se toma el mejor salario bruto del semestre, luego se suman las horas extra y los conceptos remunerativos, excluyendo cualquier ítem no remunerativo.

Diciembre trae el aguinaldo y festejan los trabajadores: cuándo se cobra y cómo calcularlo Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Sobre ese monto se aplican los descuentos legales, como los aportes jubilatorios y de obra social. El valor resultante es el aguinaldo neto, es decir, el monto final que llega al trabajador.

En diciembre de 2025 cobrarán el Sueldo Anual Complementario todos los empleados formales del sector público y privado.

También lo recibirán quienes hayan trabajado durante algún período del semestre, aunque no hayan completado los seis meses. En esos casos, el empleador abonará la parte proporcional correspondiente.

Qué día se paga el aguinaldo en 2025

Al momento de cobrarse el pago del aguinaldo, la cuota de fin de año de este aporte debe pagarse antes del 18 de diciembre, tal como se establece en la Ley 23.073 del Contrato de Trabajo.

No obstante, el plazo realizar el pago del aguinaldo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, que en este 2025 sería al martes 23.

Qué personas no cobran el aguinaldo

Quienes no tendrán el beneficio del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario son aquellos trabajadores informales o no registrados, los monotributos, dueños de comercios, empresas y profesionales que cobren honorarios de manera independiente por su actividad.

Diciembre trae el aguinaldo y festejan los trabajadores: cuándo se cobra y cómo calcularlo Fuente: Archivo

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo se paga el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán en diciembre en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Haberes superiores al mínimo