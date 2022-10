Día Mundial del Ahorro de Energía: 7 consejos para su consumo responsable

Los 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, una iniciativa creada por el Foro Energético Mundial (WorldEnergyForum) en el 2012. La fecha tiene como fin promover el acceso universal a la energía, visibilizar el impacto que genera el uso de la energía en el ambiente, reflexionar sobre el consumo energético en la vida cotidiana y a concientizar sobre la necesidad de trabajar en lograr la eficiencia energética y la reducción de recursos naturales.

El objetivo principal del Día Mundial del Ahorro de Energía es asegurar el acceso a energía factible, fiable y actual para todos en 2030, sin dejar de lado la importancia de la energía para el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental.

Si bien a nivel doméstico, el ahorro energético implica un ahorro económico, a nivel global, representa muchas menos emisiones de gases con efecto invernadero, un uso más eficiente de los recursos naturales, crecimiento de la economía global y una reducción de la dependencia energética.

Consejos para el consumo responsable de energía

Según el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable del ministerio de Economía de la Nación, algunas acciones que se pueden realizar para disminuir el consumo de energía son:

• Utilizar la luz natural mientras sea posible.• Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos.• Utilizar bombillas de bajo consumo.• Apagar luces o televisores que no estemos utilizando.• Regular adecuadamente la calefacción y aire acondicionado.• Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización del microondas.• No derrochar agua potable.

Cómo mejorar el consumo eléctrico en verano

Al igual que el invierno, el verano es la estación en la que se consume mayor cantidad de energía, especialmente eléctrica. El país está atravesando los primeros calores de la temporada y es por ello que es se debe tener en cuenta ciertos aspectos para hacer un uso más eficiente de la energía.

• Aire acondicionado: Poner el aire a 24°C. Es importante saber que los ambientes no se enfriarán más rápido por bajar la temperatura y cada grado de diferencia supone un ahorro de un 8% de energía.

También hay que revisar que los filtros del aire acondicionado estén limpios ya que cuando están sucios, el equipo tiene que funcionar durante más tiempo para enfriar de la misma manera que con los filtros limpios.

La altura recomendada para colocar el aire acondicionado es de 1.80 a 2 metros.

• Luces: Es recomendable utilizar lámparas de bajo consumo o led. Estas últimas duran hasta 7 veces más que las lámparas clásicas y consumen 8 veces menos. Mantener limpias las lámparas y pantallas, aumentará la luminosidad sin aumentar su potencia.

• Heladera y freezer: para que la heladera no consuma más energía de lo normal, es aconsejable evitar introducir alimentos calientes en ella. También hay que mantener sus puertas cerradas durante el mayor tiempo posible para no tener pérdidas de frío innecesarias.

En cuanto al freezer, se debe procurar que no se forme hielo o escarcha en el freezer, porque al hacerlo usa más energía para mantener la temperatura de los alimentos.

