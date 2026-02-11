Cada 11 de febrero millones de fieles en todo el mundo celebran el Día de la Virgen de Lourdes, una de las advocaciones marianas más populares de la Iglesia católica. La fecha no es casual, ya que recuerda la primera aparición de la Virgen María a una joven campesina en Francia, un hecho que marcó la historia religiosa moderna y convirtió a la ciudad de Lourdes en uno de los principales centros de peregrinación del mundo. La historia se remonta al 11 de febrero de 1858, cuando Bernadette Soubirous, una adolescente de 14 años, aseguró haber visto a “una Señora vestida de blanco” en la gruta de Massabielle, en Lourdes, al sur de Francia. Según el relato de Bernadette, la Virgen se le apareció en total 18 ocasiones. Durante una de esas apariciones le pidió que cavara en la tierra, donde comenzó a brotar agua. Ese manantial es hoy considerado milagroso por miles de creyentes que afirman haber recibido curaciones físicas y espirituales. Finalmente, en 1862, la Iglesia católica reconoció oficialmente las apariciones. Desde entonces, Lourdes se transformó en uno de los destinos religiosos más visitados del mundo. Cada año recibe millones de peregrinos, especialmente personas enfermas que buscan sanación o consuelo espiritual. El santuario cuenta con: El 11 de febrero es la fecha central de celebración, con misas, procesiones con antorchas y jornadas especiales de oración. En 1992, el papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero como el Día Mundial del Enfermo, justamente en honor a la Virgen de Lourdes. De esta forma, la adoración a la virgen busca amparar: Por eso, la jornada tiene una fuerte carga simbólica ligada a la esperanza y la sanación. La Virgen de Lourdes es considerada un símbolo de esperanza en tiempos de dolor, fe en medio de la adversidad, consuelo para los enfermos. La imagen tradicional la muestra vestida de blanco, con una cinta azul y un rosario en las manos, tal como la describió Bernadette. En distintas provincias argentinas se realizan misas especiales, procesiones, jornadas de oración por los enfermos y bendiciones con agua. También, algunos santuarios dedicados a la Virgen de Lourdes convocan a miles de fieles cada año, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. ¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra! Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas¿ el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, Pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. ¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima! Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre). Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Rezar tres Avemarías.