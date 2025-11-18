El gigante del desarrollo y la ingeniería aeronáutica, Bombardier , anunció la creación del “avión del futuro”, una aeronave que promete ser la más veloz del mundo en el sector comercial y de esta forma, permitiría evitar las escalas para algunas vías aéreas que no existen de forma directa.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, esta creación es el avión civil más rápido desde la era del Concorde, ya que alcanzaría una velocidad máxima de Mach 0,94. Además, también indicaron que se encuentra en fase de “ ensamblaje final ”.

¿Cuál será el avión más rápido del mundo?

Bombardier informó que el programa de desarrollo de su avión comercial Global 8000 avanza conforme a los plazos establecidos y que el primer ejemplar de producción ya se encuentra en su última etapa antes del lanzamiento.

“Nuestro primer Bombardier Global 8000 está tomando forma según lo planeado en nuestro Centro de Ensamblaje de Aeronaves Bombardier, en camino a entrar en servicio en 2025”, indicó la firma en su cuenta de X.

El programa alcanzó un nuevo hito tras las recientes misiones de prueba realizadas en Europa por el prototipo del Global 8000 desde el Centro de Pruebas de Vuelo de Bombardier en Wichita . Estos ensayos comprobaron su rendimiento bajo condiciones reales lo que generó una respuesta muy positiva por parte de los pilotos.

El nuevo avión más rápido del mundo.

¿Cómo es el nuevo avión más veloz del mundo?

Según indicó la compañía en un texto oficial, su nueva invención será el avión civil más rápido desde la era del Concorde. Además, tendrá una autonomía de combustible que le permitirá viajar por 8000 millas náuticas.

Estas características lo posicionan como el modelo de mayor alcance de su clase y le permitirán cubrir rutas sin escalas como Dubái-Houston, Singapur-Los Ángeles o Londres-Perth.

El vicepresidente sénior de Ingeniería y Desarrollo de Productos de Bombardier, Stephen McCullough, destacó que “el Bombardier Global 8000 ofrece un rendimiento excepcional en pistas cortas , ya que es capaz de acceder a aeropuertos más pequeños a los que otras aeronaves de su clase no”.

El ejecutivo remarcó que su capacidad de aterrizaje única convierte al aparato en una alternativa óptima para clientes que priorizan la flexibilidad y la comodidad.

Más allá del rendimiento técnico, el nuevo avión también destaca en confort , ya que incluye cuatro zonas de estar independientes y un área de descanso para la tripulación, así como la cabina más amplia y saludable del mercado.

El diseño está enfocado en optimizar tanto la comodidad como la productividad de los pasajeros.

Esta nave estará lista para fines del 2025.

¿Cuándo se lanza el avión más rápido del mercado?

“El ensamblaje final del primer Global 8000 avanza sin interrupciones y estamos en camino de lograr nuestros objetivos: el avión comercial de ultra largo alcance más rápido e impresionante de la industria”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Fabricación, TI y Excelencia Operativa de Bombardier, David Murray.

Murray elogió el trabajo de los equipos de ingeniería y producción, destacando su compromiso e innovación en cada etapa del proceso.

Según la proyección oficial, este avión entrará en servicio a fines de 2025.