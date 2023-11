Descubrimiento sin precedentes: hallaron un esqueleto que sobrevivió a dos cirugías de cráneo hace más de 4.000 años

Fuente: International Journal of Paleopathology

Un grupo de arqueólogos sorprendió al mundo de la medicina, al confirmar el hallazgo de un ser humano que se sometió a una compleja cirugía de cráneo.

Según informaron, el cuerpo fue encontrado en un cementerio de la Edad del Cobre en España y data de hace 4.500 años. No obstante, explicaron que se trataba de una mujer, de entre 35 y 45 años, que recibió dos operaciones en su cráneo .

La evidencia de la práctica de esta intervención fue detectada por una curación entre la sien y la parte superior de la oreja . El cráneo llamó la atención de los investigadores por la presencia de orificios, uno de los cuales era de cinco centímetros de ancho y tres centímetros de largo .

¿Cómo realizaron la cirugía de cráneo hace 4.500 años?

A raíz del análisis preliminar en el Camino del Molino, Murcia, un grupo de arqueólogos confirmó que la doble cirugía consistió en perforar o raspar el cráneo para acceder a la duramadre, membrana que recubre el cerebro y la médula espinal .

Sonia Díaz-Navarro, autora de la investigación y perteneciente a la Universidad de Valladolid, aseguró que por la "orientación oblicua de las paredes de los agujeros", es probable que las trepanaciones se realizaron utilizando una "técnica de raspado".

Además, consideró que "para realizar esta cirugía, el afectado probablemente tuvo que ser fuertemente inmovilizado por otros miembros de la comunidad" .

Descubrimiento: ¿por qué se realizó la cirugía de cráneo?

Si bien no se supo con seguridad por qué la mujer necesitó la intervención quirúrgica, sí se constató que la cirugía no generó lesiones en el cráneo y no fue la causa de su muerte .

De todas manera, para Díaz-Navarro, la operación fue efectuada como resultado de un traumatismo craneoencefálico. Asimismo, argumentó que la "técnica de raspado" redujo los riesgos de hemorragia y daños en el cerebro.