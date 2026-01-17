Todos lo botan a la basura pero contiene oro de 22 quilates que puede costar miles de dólares. (Imagen: archivo)

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

Este descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Oro y reciclaje: método para extraer minerales de componentes electrónicos

Otro hallazgo, proveniente de Australia, ha suscitado el interés de diversos sectores en relación con el método de reciclaje que permite la obtención de oro a partir de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que consigue extraer oro de altísima pureza sin la necesidad de utilizar químicos peligrosos que suelen perjudicar al medioambiente.

Los primeros resultados divulgados por los investigadores revelan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de alcanzar incluso con las técnicas tradicionales de refinamiento.

Descubrimiento científico promete revolucionar la recuperación de oro a través del reciclaje. (foto: archivo).

Métodos innovadores para recuperar oro

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

Pero el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica.

Impacto en la producción de empleo y la economía actual

Este avance no solo representa una oportunidad para un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también sugiere un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo proceso disminuye los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos

Recuperación efectiva de oro

Generación de empleo

Impulso a la economía circular

Hacia una nueva etapa en la gestión de residuos electrónicos

Además, se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, que se encuentra en fase de investigación, anticipa un futuro en el que la extracción de oro se realiza de manera más limpia y eficiente, ofreciendo beneficios tanto económicos como ecológicos.