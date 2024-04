Descubrimiento científico: investigadores revelaron cómo los olores impactan en cada persona antes de tomar una decisión

Un estudio reciente, publicado en la prestigiosa revista Current Biology, revela cómo los olores influencian nuestras decisiones.

Neurocientíficos de la Universidad de Colorado, identificaron el papel crucial del hipocampo en este proceso, al revelar la función de células cerebrales específicas, conocidas como "células del tiempo".

Seguí leyendo y enterate más sobre este hallazgo que relaciona los olores con la toma de decisiones de las personas.

¿Qué rol cumple el hipocampo?: el experimento que revela más sobre su actividad

Según señala un artículo del sitio web Alimente+, el hipocampo ha sido reconocido durante mucho tiempo por su implicación en la memoria y la navegación espacial.

Sin embargo, este estudio destaca su influencia en la toma de decisiones, sobre todo, en respuesta a estímulos olfativos, como señala el artículo escrito por Sarah Romero.

Los investigadores liderados por Diego Restrepo llevaron a cabo experimentos con ratones, y los sometieron a tareas de toma de decisiones basadas en el olfato. Los resultados fueron sorprendentes:

Los roedores aprendieron a asociar olores específicos con resultados.





con resultados. Los roedores demostraron un proceso fundamental de aprendizaje asociativo.

"Cuanto más aprendían, más se estimulaban las células, lo que conducía a una decodificación más rápida de los olores y permitía a los ratones volverse competentes rápidamente en la elección del olor afrutado", aclaró Fabio Simoes de Souza, profesor asistente de investigación en biología celular y del desarrollo en la Facultad de Medicina de CU.



Este descubrimiento resalta la interacción entre el sistema olfativo y el hipocampo. (Foto: Archivo)

Del olfato al cerebro: ¿cómo es el viaje del olor?

El viaje de un olor desde la nariz hasta el cerebro es un proceso fascinante. La señal olfativa viaja a través del bulbo olfatorio hasta el hipocampo, donde desencadena rápidamente la toma de decisiones.

Este descubrimiento resalta la íntima interacción entre el sistema olfativo y el hipocampo en la formación de decisiones inmediatas y, a menudo, subconscientes.

¿Por qué este estudio desafía las concepciones previas sobre el hipocampo?

El estudio desafía las concepciones previas sobre el papel del hipocampo, ya que:



Sugiere una función activa en la codificación y recuperación de recuerdos necesarios para la toma de decisiones .





. Hay avances sobre las capacidades de toma de decisiones del cerebro humano, especialmente en situaciones que demandan rapidez.

Alucinaciones olfativas: ¿qué es la fantosmia?

¿Sabías que existen las alucinaciones olfativas? Se llama fantosmia y te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno.

La fantosmia hace detectar olores que no están realmente presentes. (Foto: Archivo)

Según señala el especialista Jonathan Graff-Radford en el sitio web de Mayo Clinic, los olores que se detectan en la fantosmia tienen las siguientes características:

Varían de una persona a otra y pueden ser agradables o desagradables.





Se pueden detectar los olores con una o ambas fosas nasales.





El olor "fantasma" puede parecer estar siempre presente o puede ir y venir.

La fantosmia puede ser causada por una lesión en la cabeza o una infección de las vías respiratorias superiores, como señala el experto.

También puede ser causada por el envejecimiento, traumatismos, convulsiones del lóbulo temporal, senos paranasales inflamados, tumores cerebrales, ciertos medicamentos y la enfermedad de Parkinson. La fantosmia también puede ser consecuencia de la infección por COVID-19.

La parosmia es otro trastorno del olfato que es similar a la fantosmia. Sin embargo, con la parosmia, un olor presente en tu entorno cambia y no es aquel que solía ser. La parosmia puede producirse por daños en el sistema olfativo.

¿Cuáles son los trastornos del olfato?

Las personas con trastornos del olfato pueden sufrir una pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo perciben los olores. Entre ellas, el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders enumera:

La hiposmia es una reducción en la capacidad para detectar olores.





es una reducción en la capacidad para detectar olores. La anosmia es la total incapacidad para detectar olores. En raras ocasiones, se puede nacer sin el sentido del olfato, lo que se llama anosmia congénita.





es la total incapacidad para detectar olores. En raras ocasiones, se puede nacer sin el sentido del olfato, lo que se llama anosmia congénita. La parosmia , anteriormente mencionado, es el cambio en la percepción normal de los olores, por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar, o cuando algo que normalmente agradaba de repente se vuelve desagradable.





, anteriormente mencionado, es el cambio en la percepción normal de los olores, por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar, o cuando algo que normalmente agradaba de repente se vuelve desagradable. La fantosmia, anteriormente explicada, es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente.

Frente a cualquier síntoma fuera de lo normal o anteriormente mencionado, es importante consultar con un especialista médico.