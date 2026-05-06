América del Sur continúa fascinando a los turistas con su variedad de paisajes deslumbrantes. En 2013, la UNESCO reconoció una octava maravilla del mundo ubicada en esta región, aclamada como un auténtico tesoro natural. Este destino no solo destaca por su belleza visual, sino que también es parte de un valioso patrimonio que enriquece la diversidad cultural y ecológica de la región. Este reconocimiento pone a la luz la importancia de conservar y proteger el área para las siguientes generaciones. Se trata del Parque Nacional Torres del Paine, situado en Chile, que abarca más de 227.000 hectáreas de belleza natural. Este destino recibe a más de 280.000 visitantes al año, quienes quedan fascinados por sus paisajes entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica. El parque fue creado en 1959 mediante el Decreto Supremo N° 383, y luego declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Finalmente, en 2013, recibió el título de la octava maravilla del mundo luego de obtener más de 5000 votos en un concurso organizado por el portal Virtual Tourist. Los lugares más destacados del parque son las Torres del Paine, el Glaciar Grey, el Lago Pehoé y el Valle del Francés. Durante los días de verano, se puede aprovechar unas 20 horas de luz. Entre los principales atractivos del Parque Nacional Torres del Paine se encuentran: Sendero a Base Torres: la ruta permite descubrir las torres de granito que caracterizan al parque. Para llegar allí, se debe realizar un trekking que abarca unos 20 kilómetros en total ida y vuelta, con una duración de 8 horas.Miradores del camino vehicular: se puede realizar el recorrido por los seis miradores conectados por un camino accesible en vehículo, conocido como Torres del Paine Full Day.Ruta W: la ruta abarca de 3 a 5 días de trekking y se recorren alrededor de 76 kilómetros en total. Circuito Macizo Paine “O”: este circuito suele completarse en un período de 7 a 10 días e incluye la conocida ruta W. En total, abarca una distancia aproximada de 93 kilómetros. Además del Parque Torres del Paine, América Latina es hogar de otras tres maravillas del mundo: Chichén Itzá, Machu Pichu y el Cristo Redentor. Las 7 maravillas del mundo fueron elegidas en 2007 y las ganadoras fueron: Gran Muralla ChinaChichen Itzá, MéxicoPetra, JordaniaMachu Picchu, PerúCristo Redentor, BrasilColiseo, ItaliaTaj Mahal, India