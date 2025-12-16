El Gobierno de la Ciudad anunció las fechas del programa “Más servicios en tu barrio”, el cual brinda atención odontológica y oftalmológica gratuita. Las visitas son sin turno previo, pero cuentan con cupos limitados por día.

Cuándo hay atención odontológica gratis en la Ciudad

Desde el Gobierno porteño compartieron el calendario de fechas para la tercera semana de diciembre. La iniciativa busca acercar servicios esenciales a todos los vecinos de la Ciudad sin importar la edad o la cobertura médica que tengan.

Los servicios son presenciales y por cada jornada se entregarán 50 para odontología y 30 para oftalmología. De esta manera, los horarios son los siguientes:

Lunes 15 : de 16:00 a 20:00 en la Plazoleta Baldomero Fernández Moreno (Av. Corrientes y Luis María Drago, Villa Crespo), con ambas especialidades disponibles.

Martes 16 : atención oftalmológica de 09:00 a 14:00 en la Plaza General Pueyrredón, en Flores.

Miércoles 17 : atención odontológica de 09:00 a 14:00 en la Plaza General Pueyrredón, en Flores.

Jueves 18 : atención oftalmológica de 09:00 a 14:00 en Parque de los Patricios.

Viernes 19: atención odontológica de 09:00 a 14:00 en Parque de los Patricios.

Otros servicios que brinda el programa

Además de la atención en salud, el programa “Más servicios en tu barrio” incluye una amplia gama de trámites y prestaciones sociales. En los puntos, se podrán realizar gestiones de AGIP, ANSES, Mi BA y la Tarjeta SUBE, así como orientación en defensa del consumidor y asistencia social.

En la misma línea, se ofrece la posibilidad de tramitar DNI y pasaporte con cupos limitados. También, se podrá recibir la vacunación contra la gripe y contra el COVID-19. Otros de los servicios son la tramitación de subsidios de luz, agua y gas, y servicios destinados al cuidado de animales, como vacunación y desparasitación.