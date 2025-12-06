Durante años, el comercio minorista ha funcionado como un indicador económico y social en España. La transformación de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los desafíos logísticos han puesto a prueba a las grandes cadenas tradicionales, forzándolas a reconsiderar sus modelos de negocio.

En este contexto, el retail experimenta actualmente un cambio acelerado y la adaptación se ha convertido en una necesidad para la supervivencia en el sector.

Comercios de gran envergadura en todo el país han reevaluado su modelo y están en proceso de ajustarse a esquemas de trabajo más modernos: disminuyen su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales.

Este cambio se manifiesta en la reducción de los locales físicos de El Corte Inglés, que tiene planes de cerrar otras 60 tiendas en su línea de viajes. La reconocida cadena está en un proceso de remodelación y estas modificaciones son parte de su adaptación a los nuevos modelos de venta digitales.

Cierre de 60 tiendas de El Corte Inglés en todo el país

El Corte Inglés ha cerrado en los últimos años algunos de sus centros comerciales más emblemáticos, como el de Méndez Álvaro, el de Arroyosur, el de La Vaguada y el de Parquesur.

Asimismo, ha clausurado el hipermercado Hipercor y 47 supermercados Supercor. Actualmente, El Corte Inglés mantiene su plan de reformulación del modelo de negocio, centrado en promociones digitales y en el objetivo de potenciar este tipo de ventas.

Los 60 centros que han cerrado temporalmente forman parte de su línea de viajes, que incluye las agencias ubicadas en sus centros comerciales y algunas que operan a pie de calle.

El motivo principal de esta situación es la creciente popularidad de plataformas como Trivago y de los vuelos low cost ofrecidos por diversas aerolíneas.

Estas alternativas han provocado un cambio en los hábitos de consumo, donde cada vez se organizan más viajes de manera individual, dejando de lado la compra de paquetes en agencias físicas.

No obstante, esto no se trata de un cierre masivo, sino de un plan de renovación integral que afecta a 60 oficinas de El Corte Inglés, con el objetivo de implementar un modelo de “retail”. Este esquema se basa en la división turística del grupo y abarca un total de más de 430 agencias en todo el país.

Renovación de las tiendas de viajes de El Corte Inglés centrada en el cliente

El rediseño de estas agencias, algunas situadas a pie de calle y otras en centros comerciales, se fundamenta en una visión centrada en el cliente. Los nuevos espacios abiertos tienen como objetivo ser elegantes y funcionales, incorporando zonas lounge, sofás confortables y asesoramiento individualizado.

La meta es que el cliente se sienta a gusto desde el primer instante y se sienta incentivado a contratar paquetes turísticos. Por otro lado, la transformación de Viajes El Corte Inglés implica una significativa inversión en tecnología.

Los clientes podrán agendar una cita previa para recibir una atención más eficiente y las oficinas renovadas contarán con pantallas retroiluminadas que exhiben imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación modulable.

No obstante, todos estos cambios tienen como propósito preservar el toque humano. Los asesores mantendrán un rol clave en las tiendas, poseyendo conocimientos específicos sobre los diversos destinos y la capacidad de adaptar las recomendaciones al estilo del cliente.