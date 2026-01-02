Dos festivos clave volverán a convertirse en puente, impulsando los fines de semana largos y el turismo interno (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional confirmó que en 2026 Colombia recuperará dos feriados que permitirán nuevos fines de semana largos, una noticia que impacta de lleno a trabajadores, empresas y al sector turístico.

El ajuste en el calendario responde a la aplicación de la Ley Emiliani, que durante este año jugará a favor de los empleados al ubicar fechas clave en lunes, algo que no ocurría desde hace varios años.

En total, el país tendrá más días festivos efectivos que en 2025, con un aumento en la cantidad de puentes y la reaparición de uno que no se veía desde hace casi una década. El cambio ya empieza a mover la planeación de vacaciones, viajes y actividades económicas para este año.

¿Cuáles son los feriados que Colombia recupera en 2026?

Uno de los festivos más esperados que volverá a convertirse en puente es el 20 de julio, Día de la Independencia, que en 2026 caerá en lunes. Esta situación no se presentaba desde 2019, por lo que los trabajadores volverán a disfrutar de un fin de semana largo en plena temporada de vacaciones de mitad de año.

A este se suma el 15 de junio, Sagrado Corazón de Jesús, que también quedará trasladado al lunes correspondiente, consolidando otro puente que no siempre se logra todos los años. En la práctica, esto significa dos nuevos findes XL confirmados para el calendario laboral de 2026.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026 y cuántos serán puente?

Para 2026, Colombia contará con 18 días festivos, dos más que los registrados en 2025. De ese total, 11 serán puentes, es decir, festivos que se trasladan al lunes para garantizar tres días consecutivos de descanso.

Este aumento se explica porque varios festivos que en 2025 cayeron domingo, en 2026 coincidirán con lunes o serán trasladados por ley, generando más oportunidades de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado.

¿Por qué la Ley Emiliani permite más puentes en 2026?

La clave está en la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani, que ordena trasladar ciertos festivos al lunes siguiente cuando no caen en ese día. El objetivo es claro: fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de viajes cortos.

Gracias a cómo quedará distribuido el calendario en 2026, esta norma tendrá un impacto mayor que en años recientes, permitiendo la recuperación de puentes que no siempre se logran por la simple coincidencia de fechas.

¿Qué festivos cambiarán de fecha y pasarán a lunes en 2026?

Uno de los ajustes que ya deben tener en cuenta los colombianos es el del Día de los Reyes Magos. Aunque tradicionalmente se asocia al 6 de enero, en 2026 el festivo se trasladará al lunes 12 de enero, creando el segundo fin de semana largo del año.

Lo mismo ocurrirá con otras fechas religiosas y civiles que, por ley, se moverán al lunes correspondiente, reorganizando el calendario habitual y modificando algunos planes turísticos tradicionales.

Calendario de festivos y puentes en Colombia para 2026

Estos son los días festivos que regirán en Colombia durante 2026, incluyendo los nuevos puentes confirmados: