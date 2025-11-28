Confirmado: decretaron feriado el viernes 5 de diciembre y el fin de semana largo será XL, ¿quiénes pueden disfrutarlo?

Decretaron un nuevo feriado el próximo lunes 1 de diciembre que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primero en el inicio del último mes del 2025 para un grupo de trabajadores bonaerenses.

A falta de pocos días para el inicio del verano y de una semana para el Día de la Virgen, los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de 3 jornadas podrán realizar una mini escapada, porque tendrán unasueto extra a principio de mes.

Por qué será feriado el lunes 1 de diciembre

El lunes 1 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

General Viamonte, Provincia de Buenos Aires.

General Pinto, Provincia de Buenos Aires.

9 de Julio, Provincia de Buenos Aires

Rojas, Provincia de Buenos Aires.

La jornada no laborable corresponde al aniversario fundacional de estas localidades, por lo que habrá cese de tareas para el sector público y para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Además, el fin de semana del sábado 29 y el domingo 30 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Soberanía, ya que en octubre no restan feriados nacionales. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 12 de octubre, que se movió al viernes 10. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 4 días por el puente del 24 de noviembre .

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables