De qué se trata la "alimentación intuitiva" y por qué se la conoce como la "antidieta"

A lo largo de la historia, cuando pensamos en hacer dieta, lo primero que se nos viene a la cabeza es comer poco para bajar de peso. Sin embargo, existe una alternativa que busca mejorar la relación entre la comida y el cuerpo.

Conocida como dieta intuitiva, este enfoque propone enseñar a comer saludable, pero el foco no se encuentra en bajar de peso, sino en cambiar la forma en la que pensamos la comida. ¡Conocé de qué se trata!

¿ De qué se trata la alimentación intuitiva?

Esta forma de alimentación tiene como objetivo establecer una relación sana con la comida, con el cuerpo y con la mente. Con la alimentación intuitiva vas a ver cambios corporales, pero serán la consecuencia de la aplicación de los diferentes principios de esta dieta.

Uno de los focos principales es hacerle honor a la sensación de hambre. Históricamente, tener hambre fue considerado algo negativo en relación con la dieta, pero este nuevo enfoque quiere enseñar que tener hambre es señal de que el cuerpo necesita reponer energía.

La alimentación intuitiva busca que te amigues con la comida. (Foto: archivo)

Desafiar a esa voz en la cabeza que no nos permite comer algo de más o que nos dice que no es necesario comer tal o cual cosa. Es importante poder encontrar estos patrones para poder cambiarlos. También implica hacer las paces con la comida, es decir, no verla como premio o castigo.

También busca volver a encontrar el placer en la alimentación y aprender a sentir que estamos llenos para no comer de más. Como la alimentación intuitiva también hace foco en el cerebro, es importante poder controlar las emociones y su vínculo directo con lo que comemos.

¿Por qué la alimentación intuitiva no es una dieta?

Se dice que la alimentación intuitiva es conocida como la antidieta porque su foco principal no es bajar de peso, sino que busca mejorar la relación de las personas con la comida y así aprender a comer.

Además, este enfoque en la alimentación tiene como objetivo comer saludable, lo que queramos y no pasar hambre, todo lo contrario a lo establecido históricamente como dieta.