Cuidá tus riñones: guía rápida para mantener la salud y evitar los problemas renales en tu día a día

Hay personas que no le dan atención a su salud hasta que no notan alguna falla en algo o se sienten mal. Sin embargo, es necesario realizarse todos los chequeos anuales para poder controlar que esté todo en orden y en caso de detectar algo inusual, poder estar a tiempo y evitar que se desarrolle o cause algo peor.

Los riñones son una parte fundamental dentro del cuerpo humano ya que dentro de las funciones que cumplen están las de controlar y mantener regulada la presión arterial, pasar la vitamina D a su forma activa y así poder liberar las hormonas necesarias para el control de dicha presión, y la producción de los llamados glóbulos rojos.

Asimismo, dirigen la sangre a un sistema de filtrado que desecha las toxinas, retiene los líquidos, sales y minerales que son esenciales para el organismo mientras que el resto es eliminado a través de la orina.

Es por eso que es de suma importancia que estén sanos. Conocé una rápida guía para cuidar tus riñones y no tener malestar en un futuro.

Cómo cuidar los riñones y mantenerlos sanos

En esta ocasión te traemos un listado de cosas que podés hacer de manera diaria para no dañar a este órgano, según indica la Universidad de Harvard:

Tener control sobre la diabetes : esta enfermedad es la causa principal de una enfermedad renal crónica , que puede darse por una alta presencia de niveles de azúcar en sangre. Esto lastima a los vasos sanguíneos pequeños del riñón.

: esta enfermedad es la , que puede darse por una alta presencia de niveles de azúcar en sangre. Esto lastima a los vasos sanguíneos pequeños del riñón. Bajar la presión arterial alta : la hipertensión es un factor clave ya que contribuye al desarrollo de la enfermedad renal.

: la hipertensión es un ya que contribuye al Limitá la sal: la ingesta de sal puede hacer que el organismo retenga líquidos de manera excesiva, lo que produce un aumento en la presión arterial.

El excesivo consumo de sal puede ser altamente perjudicial, no sólo para los riñones. Fuente: archivo

Cuidá la ingesta de proteínas : al consumir mucha cantidad de proteínas en tu alimentación, los riñones trabajan más de lo que necesitan y de lo que son capaces.





: al consumir mucha cantidad de proteínas en tu alimentación, y de lo que son capaces. Limitá el consumo de alcohol : la ingesta de alcohol puede ser dañina. No se recomienda tomar más de una bebida al día , ya que en exceso provoca que se incremente el riesgo de hipertensión , el aumento de peso y los riñones también trabajan de más , por lo que puede desencadenar una enfermedad renal.





: la ingesta de alcohol , ya que en exceso provoca que se incremente el riesgo de , el y , por lo que puede desencadenar una enfermedad renal. Bajá de peso si es necesario : al tener sobrepeso los riñones trabajan más de lo adecuado y recomendado y los filtros renales pueden deteriorarse, informa el Dr. Bonventre, para el sitio web de la Universidad.





: al tener y recomendado y los filtros renales pueden deteriorarse, informa el Dr. Bonventre, para el sitio web de la Universidad. Dejá de fumar: los cigarrillos dañan los vasos sanguíneos, en los que también están los que le dan el oxígeno y nutrientes a los riñones. Además, puede bajar la efectividad de los medicamentos que son para la hipertensión.

Los cigarrillos son altamente dañinos y perjudican a los riñones Foto: archivo

Ejercitate diariamente: los ejercicios que son aeróbicos (en los cuales el corazón y los pulmones trabajan de manera continua) colaboran a que los vasos sanguíneos estén sanos, más flexibles y con la capacidad de expandirse y contraerse de manera correcta. Se recomienda realizar alrededor de 150 minutos de ejercicio aeróbico semanalmente.



Mantenete hidratado: es importante que tomes los suficientes líquidos de manera diaria. Esto colabora con los riñones ya que elimina las toxinas del cuerpo. Se requieren para estar hidratado entre cuatro y seis vasos de agua.

No solo para los riñones es buena la hidratación, sino también para la piel. Foto: archivo