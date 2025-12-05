Llega el fin de año y muchos trabajadores están pensando en los días de vacaciones que tendrán durante el verano de 2026. Quizá muchos no conozcan cuántos días tienen por ser nuevos, pero se trata de un cálculo fácil de hacer.

En Argentina, es un beneficio fundamental regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT, N.º 20.744). Si estás trabajando y te preguntás cuántos días de descanso te corresponden, todo depende de tu antigüedad en la empresa al 31 de diciembre del año anterior.

Requisitos para tener vacaciones en tu trabajo

Para tener derecho a vacaciones pagadas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indica que debés cumplir con un mínimo de servicio de al menos 6 meses de antigüedad . De esta manera, te corresponden 1 día de vacaciones por cada 20 días trabajados, lo cual aplica si no has completado un año completo.

Una vez que superas el primer año, el cálculo se basa en tu antigüedad total al cierre del año calendario (31 de diciembre). Recordá que las vacaciones se otorgan en el período comprendido entre el 1 de noviembre del año en cuestión y el 30 de marzo del siguiente, aunque podés solicitar fraccionarlas en otros momentos del año.

Tabla de vacaciones según la antigüedad

La cantidad de días de vacaciones se determina de forma progresiva según los años de servicio:

Antigüedad (años completos) Días de vacaciones consecutivos Menos de 5 15 De 5 a 10 21 De 10 a 20 28 Más de 20 35

Estos días son consecutivos, pero en algunos sectores o industrias, pueden calcularse en días hábiles (excluyendo fines de semana). Será necesario verificar tu convenio colectivo para detalles específicos.

¿Cómo se pagan las vacaciones?

Las vacaciones se pagan por adelantado, al inicio del período de descanso. El monto es equivalente a tu remuneración normal que habrías percibido si hubieras trabajado esos días, incluyendo: