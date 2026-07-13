Sus enormes reservas de carbón la mantienen como un actor estratégico para el mercado energético global.

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Colombia se mantiene entre los países con mayores reservas de carbón del planeta, un recurso natural que sigue siendo altamente demandado por las principales economías del mundo para la generación de energía y procesos industriales. De acuerdo con cifras divulgadas por la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) y recopiladas por Valora Analitik, el país cuenta con recursos y reservas suficientes para mantener su producción durante aproximadamente 180 años, lo que fortalece su posición dentro del comercio internacional del mineral.

Este panorama confirma que Colombia no solo posee las mayores reservas de carbón de América Latina, sino que también integra el grupo de las diez naciones con mayores reservas probadas del mundo, en un contexto en el que el carbón continúa siendo un recurso estratégico para diversas potencias económicas.

¿Cuántas reservas de carbón tiene Colombia y por qué están entre las más grandes del mundo?

Según datos compartidos, Colombia dispone de 16.569 millones de toneladas entre recursos y reservas de carbón, una cifra que permite proyectar la actividad carbonífera durante los próximos 180 años, manteniendo los actuales niveles de producción.

El presidente de Fenalcarbón, Juan Manuel Sánchez Vergara, explicó que el país continúa ocupando un lugar privilegiado en el mercado internacional gracias a la calidad del mineral y al tamaño de sus reservas.

Además, recordó que las reservas probadas alcanzaban 4.881 millones de toneladas, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM) correspondientes a 2017, lo que demuestra que Colombia seguirá siendo un proveedor clave de carbón para numerosos mercados internacionales.

Con estas cifras, Colombia permanece dentro del top 10 de países con mayores reservas probadas de carbón del planeta, de acuerdo con los rankings internacionales elaborados por Statista.

¿Por qué el carbón colombiano es tan apetecido por las grandes potencias?

El carbón producido en Colombia posee características técnicas que lo hacen especialmente competitivo frente a otros productores internacionales.

Diversos análisis del sector minero destacan que el carbón colombiano presenta bajo contenido de azufre, menores niveles de cenizas y un alto poder calorífico, condiciones que incrementan su valor en los mercados internacionales para generación eléctrica y producción siderúrgica.

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería, Colombia también es uno de los principales exportadores mundiales de carbón térmico y coque, producto derivado del carbón metalúrgico utilizado por la industria del acero.

¿Dónde se encuentran las principales reservas de carbón en Colombia?

Las mayores reservas carboníferas del país se concentran principalmente en la región Caribe.

Según información histórica recopilada por especialistas del sector minero y citada por diversos estudios, La Guajira y Cesar concentran la mayor parte de las reservas destinadas a exportación, mientras que departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca cuentan con importantes yacimientos destinados tanto al consumo nacional como al mercado internacional.

La ANM también señala que cerca del 90 % de la producción nacional proviene de las grandes operaciones ubicadas en Cesar y La Guajira, mientras que el porcentaje restante corresponde a pequeños y medianos productores distribuidos en otras regiones del país.

¿Qué papel juega el carbón colombiano en las exportaciones del país?

El carbón continúa siendo uno de los productos más importantes dentro de las exportaciones mineras colombianas.

El más reciente Boletín Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería indica que, durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones del sector minero alcanzaron US$3.898 millones FOB, equivalentes al 28,2 % de las exportaciones nacionales. Dentro de ese resultado, el carbón representó el 31,4 % del valor exportado por la minería colombiana.

En el acumulado entre enero y abril de 2026, el carbón térmico se ubicó entre los principales productos exportados del país, con un incremento tanto en valor como en volumen frente al mismo periodo del año anterior.

¿Colombia seguirá siendo una potencia mundial del carbón?

Las proyecciones del sector indican que sí.

Fenalcarbón sostiene que el volumen de recursos disponibles garantiza la continuidad de la industria durante varias generaciones, mientras que la calidad del carbón colombiano mantiene al país como un proveedor estratégico para diferentes regiones del mundo.

La Agencia Nacional de Minería también destaca que el carbón sigue siendo uno de los minerales con mayor peso dentro de la explotación nacional y del recaudo de regalías, además de conservar una participación relevante en la economía minera colombiana.