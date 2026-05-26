Tras el feriado del lunes por el 25 de Mayo, que por caer lunes terminó conformando un nuevo fin de semana largo en la Argentina, muchos se preguntan cuántos días de descanso extra quedan para la segunda mitad del año.

La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado para aprovechar a extender un fin de semana. Según el calendario nacional, el próximo lunes 15 de junio será feriado nacional al trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. La fecha original de conmemoración es el 17 de junio. Así, quienes no trabajen el lunes podrán disfrutar de tres días de descanso.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados, mes por mes:

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

Descanso nacional confirmado | Llega un nuevo feriado con puente y fin de semana largo: será para todos estos trabajadores Fuente: Shutterstock Shutterstock

Septiembre

Sin feriados nacionales

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable)

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Viernes 25: Navidad (inamovible)

Cuántos fines de semana largos quedan

Del 13 al 15 de junio : 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se traslada al 15)

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre : 3 días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: 3 días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (el viernes 20 se traslada al lunes 23)

Del 25 al 27 de diciembre: 3 días de descanso por Navidad (viernes 25)

Días no laborables con fines turísticos

Por otra parte, el Gobierno definió tres fechas para extender descansos: