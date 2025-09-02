¿Cuándo cortarse el pelo en septiembre según el calendario lunar?

La idea de cortar el cabello según las fases lunares es una creencia popular que se transmitió de generación en generación, y muchos, en Argentina y en todo el mundo, la siguen practicando.

Aunque la ciencia no la confirmó por completo, los defensores de esta tradición aseguran que alinear el corte con el ciclo de la luna puede potenciar el crecimiento, la fuerza y el brillo de tu melena. Conocé el calendario lunar de septiembre de 2025 y planificá tu próximo turno en la peluquería.

¿Cómo funciona la conexión entre la luna y el pelo?

La astrología y la tradición popular sostienen que la luna, al influir en las mareas y los ciclos de la naturaleza, también tiene un efecto sobre los organismos vivos. En el caso del cabello, se cree que su energía cambia según la fase en la que se encuentra, impactando en la vitalidad de los folículos pilosos.

En ese contexto, cada fase lunar tendría un efecto distinto sobre el pelo. Por eso, quienes siguen esta tradición suelen elegir fechas específicas del mes para realizar cortes, dependiendo del resultado que desean obtener: crecimiento rápido, fortalecimiento o volumen.

Cabello y fases de la luna para un crecimiento más rápido y fuerte

Si tu objetivo es que tu pelo crezca más rápido y con mayor densidad, el momento ideal para cortarlo es durante las fases de luna llena y cuarto creciente. Se considera que durante estos períodos la energía lunar es ascendente, favoreciendo la regeneración y el crecimiento.

7 de septiembre de 2025: Luna llena

Este día es considerado el de mayor fuerza lunar. Un corte en esta fecha podría estimular un crecimiento más rápido y vigoroso de tu pelo. Es una oportunidad excelente si querés ver resultados en poco tiempo.

Cortarse el pelo en Luna Llena, o en los días previos, podría aportar mayor volumen y una apariencia más saludable.

30 de septiembre de 2025: Cuarto creciente

En esta fase, la luna está "creciendo" hacia la luna llena. Los adeptos a esta práctica señalan que un corte en estos días es ideal para que el pelo gane fuerza y volumen. Es un momento propicio para quienes buscan una melena con más cuerpo y vitalidad.

¿Cuándo evitar cortar el pelo según el calendario lunar?

La tradición popular advierte que la fase de luna nueva no es la más propicia para un corte. Durante este período de oscuridad, la energía se considera de "reposo", lo que podría debilitar la fibra capilar y hacer que el crecimiento se estanque.

21 de septiembre de 2025: Luna nueva

En lugar de cortar, aprovechá este día para nutrir tu pelo. Es un momento ideal para aplicar tratamientos de hidratación, mascarillas profundas o aceites capilares que fortalezcan el pelo desde la raíz.

La verdadera clave para un pelo sano es una buena alimentación, hidratación y el uso de productos adecuados. Sin embargo, para muchos, seguir el calendario lunar es una forma de conectar con la naturaleza y agregar un toque de magia a su rutina de belleza.