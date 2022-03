COVID Ómicron: este es el lugar donde hay más riesgo de contagio, según un nuevo estudio

Científicos de la Universidad Federal del Sur de Rostov, Rusia , descubrieron el ambiente que más afecta a la propagación del virus causante del coronavirus (SARS-CoV-2) , al igual que la gama de factores que inciden en su persistencia e infectividad.

El estudio, publicado en el sitio Springer y realizado por empleados de la Academia de Biología y Biotecnología , analizó los determinantes donde se moviliza el COVID, "frente a un escenario de rebrote reciente" , lo que podría desencadenar en "consecuencias generales para la salud pública".

"Una de las principales preocupaciones de este brote es la relación entre los factores ambientales y la transmisión, estabilidad/vitalidad e infectividad del virus. La influencia de los factores ambientales en la prevalencia de la COVID-19 podría tener consecuencias generales para la salud pública, así como para las políticas y estrategias de mitigación de la pandemia" , señala la publicación dirigida por Sanjeev Kumar y Ritu Singh.

En medio de la suba de casos que empieza a mostrar Europa y la tasa récord de contagios que golpea a China, el análisis advierte que "si bien se ha reconocido que la transmisión de persona a persona es la principal vía de infección por SARS-CoV-2, aún se está investigando la posible propagación ambiental a través de bioaerosoles, medio acuático, vía fecal-oral, etc" .

"El vínculo entre la contaminación del aire y la prevalencia de COVID-19 también se ha destacado en varios estudios, lo que sugiere que la contaminación del aire es un cofactor adicional de la letalidad del SARS-CoV-2" , amplía el paper.

Gripe A y COVID: cuáles son los síntomas en común de ambos virus y cómo diferenciarlos, ¿por qué sigue siendo importante el testeo?



Alerta por aparición de ganglios inflamados: ¿es síntoma de COVID o Gripe A?

Alerta COVID: cuáles son los lugares más riesgos de contagio



De acuerdo a la investigación, la asociación entre la concentración de contaminantes del aire como PM 10 y PM 2.5 , SO 2 , NO 2 , CO, O3 , y las tasas de mortalidad de COVID-19 especifican que la población que reside en áreas altamente contaminadas como las ciudades metropolitanas, "son más susceptibles a padecer enfermedades respiratorias como el coronavirus".

Las áreas más peligrosas que hay que evitar para no contagiarse de COVID





En aerosoles, el SARS-CoV-2 permanece viable hasta 3 horas , mientras que en superficies sólidas podría sobrevivir hasta 72 h aunque el título infeccioso se reduce;

En áreas altamente contaminadas, la dinámica de transmisión acelerada del SARS-CoV-2 es importante debido a la contaminación del aire a la transmisión humana (infectividad viral en el aire) en lugar de la transmisión de persona a persona;

Además, se detectaron fragmentos de ARN viral en heces e hisopos anales de personas infectadas, indicando así la posibilidad de nuevas rutas de transmisión como la transmisión fecal-oral.

COVID: crecieron 300% los casos y el Gobierno salió a aclarar la verdadera razón



COVID Ómicron: descubren que un nuevo grupo de personas tiene más riesgo de padecer los síntomas de la enfermedad



COVID: cómo son los ambientes más riesgosos que hay que evitar para no contagiarse

La intensidad de transmisión, la persistencia en las matrices ambientales y el potencial de infección del virus pueden estar influenciados por una variedad de factores.

"Estos incluyen niveles de concentración de contaminantes en el aire, condiciones meteorológicas, condiciones atmosféricas y topografía que afectan la dispersión de contaminantes, densidad de población, estructura de edad, género, tipo de sangre, procedimientos de higiene, estado de salud, instalaciones de atención médica, riqueza económica, características culturales, protección personal. medidas, etc" .

Clima

Las infecciones respiratorias inducidas por virus dependen principalmente del estado fisiológico del huésped, la persistencia, la dinámica y la capacidad del virus para infectar al huésped , y las tendencias de dispersión atmosférica donde las variables meteorológicas, especialmente la humedad y la temperatura atmosférica, son los principales reguladores.

"Los patrones meteorológicos dependen de las características de la superficie terrestre, las latitudes y su interactividad con los sistemas terrestres. En las regiones templadas, los aerosoles pueden ser transmisores de virus efectivos durante el invierno debido a una temperatura y un nivel de humedad relativamente más bajos, mientras que en las áreas tropicales durante la temporada del monzón, las condiciones cálidas y húmedas reducen la transmisión del virus a través de los aerosoles" , agrega el informe.

Calidad de aire





La correlación positiva entre las altas concentraciones de contaminantes del aire y las muertes por infecciones virales respiratorias se estableció en varios otros análisis epidemiológicos . De hecho, las regiones de Lombardía y Emilia Romagna de Italia, que fueron testigos de las mayores muertes por COVID-19 en el mundo, se encuentran entre las áreas más contaminadas de Europa.

"Todas estas evidencias defienden que el SARS-CoV-2 es altamente prevalente y letal en las áreas que tienen un alto nivel de contaminación del aire; por lo tanto, los habitantes que residen en áreas con una mayor concentración de contaminantes del aire que experimentan una exposición crónica son más susceptibles a las enfermedades respiratorias y, por lo tanto, corren un mayor riesgo".

Además, junto con la concentración de contaminantes en la atmósfera y los factores bióticos, otros factores como las características topográficas, los flujos de aire y las condiciones atmosféricas también juegan un papel fundamental en la determinación de la longevidad, la transmisividad y la infectividad.

Agua y aguas residuales





Con el creciente número de pruebas de la presencia de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, el estudio de la Universidad Federal del Sur de Rostov, también planteó la preocupación por la posible contaminación de los cuerpos de agua receptores.

"Para comprobarlo, debe asegurarse una desinfección eficaz de las aguas residuales en el punto de origen antes de su vertido en los demás compartimentos ambientales".

Superficies sólidas

En superficies sólidas como aluminio, metal, vidrios, plásticos, etcétera, l os virus como el SARS-CoV, el MERS-CoV o el HCoV pueden persistir durante horas o días, lo que a su vez aumenta la posibilidad de transmisión del virus a través del contacto.