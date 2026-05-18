La provincia de Córdoba fue testigo de un hecho que enorgullece a la región: dos ejemplares de cóndores andinos volvieron a desplegar sus alas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Sierras Grandes. Las aves, llamadas “Pacha” y “Taba”, habían sido rescatadas con heridas provocadas por disparos de escopeta. Luego de completar un proceso de recuperación y rehabilitación, fueron finalmente liberadas. De esta manera, ya son cinco las hembras de cóndor andino liberadas con rastreadores satelitales en la provincia. Estos dispositivos permiten conocer los recorridos de las aves, alturas de vuelo, zonas de desplazamiento y comportamientos posteriores a la liberación, información clave para fortalecer políticas públicas de conservación de fauna silvestre. En el marco natural de Pampa de Achala, “Pacha” y “Taba”, tras superar el tiempo de curaciones, observación y fortalecimiento en el jaulón de rehabilitación, regresaron a su hábitat. Las aves fueron encontradas con heridas provocadas por disparos de escopeta que afectaron su capacidad de vuelo. El proceso de recuperación fue distinto en cada caso: una de ellas necesitó más tiempo de rehabilitación, ya que un perdigón dañó su ala derecha y le produjo una infección que derivó en una intervención quirúrgica. La otra, pese a haber recibido seis perdigones en su cuerpo, logró una evolución más rápida La iniciativa de recuperación busca evaluar los patrones de uso del espacio del cóndor andino, su estado de salud y su estructura genética en la provincia, además de comprender la relación entre estas variables y el impacto de las actividades humanas. El trabajo se desarrolla en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, un área clave por su importante población de cóndores y por sus condiciones naturales de conservación. El proyecto contempla el seguimiento de movimientos e interacciones entre individuos, la toma de muestras biológicas y la colocación de dispositivos GPS en nuevos ejemplares entre 2025 y 2028. El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial, cumple un rol fundamental como regulador de la biodiversidad y constituye uno de los grandes emblemas naturales de las sierras cordobesas. Con su envergadura alar de hasta 3.3 metros y un peso que puede alcanzar los 15 kilogramos en machos, desempeña un rol ecológico insustituible como carroñero. Su alimentación, basada en animales muertos, disminuye los riesgos de propagación de enfermedades ocasionadas por la descomposición de cadáveres, actuando como un auténtico servicio sanitario natural. No obstante, su baja tasa de reproducción —una única cría cada dos años— y su larga madurez sexual —alcanzada recién a los seis años— convierten a cada ejemplar en un recurso invaluable para la supervivencia de la especie. La caza ilegal, la intoxicación por plomo proveniente de municiones, el tráfico de fauna silvestre, las colisiones con infraestructura eléctrica y el uso de venenos para controlar depredadores del ganado doméstico constituyen los principales factores que amenazan la supervivencia de esta especie.