Construyen el túnel submarino para autos más largo del mundo y rompe todos los récords

Japón vuelve a sorprender con una obra que combina tecnología, diseño y turismo: la Tokyo Bay-Aqua Line, una autopista que une Kawasaki (Kanagawa) con Kisarazu (Chiba) atravesando la bahía de Tokio.

Este corredor vial no solo reduce los tiempos de viaje, sino que también se convirtió en un ícono de ingeniería y un destino turístico.

¿Qué hace única a la Tokyo Bay-Aqua Line?

La Aqua Line tiene 15,1 kilómetros y se divide en dos tramos:

Túnel submarino de 9,6 km , el más largo del mundo para automóviles.

Puente de 4,4 km sobre el agua.

Gracias a esta estructura, el trayecto que antes demoraba 90 minutos ahora se completa en 15 minutos, revolucionando la movilidad en la zona metropolitana más poblada de Japón.

Umihotaru: la isla artificial que es un mirador y centro comercial

En el punto donde el túnel se une con el puente se encuentra Umihotaru, una isla artificial que funciona como área de descanso y atractivo turístico.

Tiene cinco pisos con restaurantes, tiendas y una vista panorámica de 360° al océano Pacífico. Muchos visitantes viajan solo para conocer este lugar y vivir la experiencia de “sumergirse” en la autopista.

Retos de ingeniería bajo el mar

Construir el túnel fue un desafío enorme. Japón está en una zona sísmica activa, por lo que se aplicaron tecnologías para resistir movimientos telúricos y la presión del agua.

Uno de los puntos más innovadores es la torre Kaze no To, que sobresale del mar y ventila el túnel usando la fuerza del viento para renovar el aire y extraer gases de los vehículos.

Impacto en transporte y turismo

La Aqua Line no solo agiliza el tránsito entre Kanagawa y Chiba, también se convirtió en un símbolo del desarrollo japonés. Miles de turistas visitan la zona para recorrer el túnel y disfrutar de Umihotaru. Además, la obra demuestra cómo la ingeniería puede vencer obstáculos naturales y crear soluciones sostenibles.

¿Por qué es una obra emblemática?