La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente no solo las industrias y los servicios, sino que revolucionó la forma en que vivimos y trabajamos. Hoy en día, su presencia es indiscutible, desde los algoritmos que mejoran la experiencia de usuario en plataformas de streaming hasta los sistemas de automatización en fábricas y centros logísticos. Sin embargo, su implementación masiva también está desencadenando un agotamiento cognitivo sin precedentes, incluso en sectores de alta calificación. Así lo reveló un reciente informe de Harvard Business Review, que identificó que su uso intensivo genera una nueva forma de fatiga mental. El estudio, realizado por expertos del Boston Consulting Group y académicos de la Universidad de California, Riverside, parte de casos reales donde la aceleración de procesos mediante múltiples agentes de IA generó resultados impresionantes, pero que dejó a los usuarios con niveles considerables de estrés palpable y confusión al intentar seguir el ritmo frenético de las plataformas. Este fenómeno, bautizado como “brain fry” o agotamiento mental, ocurre cuando la cantidad de datos y tareas paralelas supera la capacidad humana de procesamiento, transformando una herramienta de ayuda en una fuente de presión constante. Los investigadores advierten que este agotamiento no es exclusivo de los programadores, sino que afecta a trabajadores de diversas áreas expuestos a flujos digitales cada vez más rápidos. La sobrecarga se produce especialmente cuando los empleados deben supervisar, interpretar y coordinar simultáneamente las acciones de varios sistemas inteligentes. Esta presión constante provoca ansiedad, dificultad para concentrarse y una caída drástica en el bienestar emocional. Sin embargo, el análisis destaca que el impacto negativo no depende de la herramienta, sino de cómo se integra en la rutina laboral. Cuando está diseñada para simplificar procesos y filtrar información relevante, la IA se vuelve un alivio. La clave del éxito corporativo, señalaron los expertos, reside en lograr que la tecnología se sincronice con la capacidad de los trabajadores. Para evitar efectos adversos, Harvard sugiere que las empresas deben repensar sus procesos de automatización. Los expertos recomiendan priorizar la transparencia en el funcionamiento de las herramientas y proporcionar formación continua. Otro punto clave es rediseñar la formación del personal: para los investigadores, un trabajador que comprende cómo opera la IA y tiene el poder de intervenir o pausar el sistema experimenta niveles de estrés significativamente menores que aquel que no está adaptado. Finalmente, el desafío para los responsables de Recursos Humanos es aprovechar las ventajas competitivas de la IA sin sacrificar el capital humano. Limitar la cantidad de sistemas que un empleado monitorea a la vez y fomentar espacios de desconexión digital son pasos esenciales. Por eso, la investigación concluye que el futuro del trabajo exige un enfoque más humano y sostenible, donde la tecnología sea un soporte y no un motor de agotamiento mental.