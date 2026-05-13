El Ejército Argentino aceleró el proceso de recuperación y modernización de sus tanques TAM mediante una nueva serie de licitaciones destinadas a incorporar repuestos, sistemas y componentes clave para los vehículos de combate de la fuerza. Las adquisiciones forman parte del programa de actualización al estándar TAM 2C-A2, considerado uno de los proyectos de modernización militar más importantes actualmente en desarrollo dentro de las Fuerzas Armadas. Las nuevas licitaciones incluyen distintos elementos destinados tanto al sistema automotriz como al equipamiento técnico y eléctrico de los blindados. Entre las compras previstas aparecen: La mayor parte de los componentes estará destinada específicamente a los TAM 2C-A2, la versión modernizada del histórico tanque argentino. El plan de modernización busca recuperar y actualizar la flota de vehículos de combate TAM incorporando nuevos sistemas tecnológicos y mejoras operativas. El trabajo se desarrolla principalmente en el Batallón de Arsenales 602, donde los blindados atraviesan un proceso completo de desmontaje, reparación y reacondicionamiento. Según detallaron desde el Ejército, cada unidad recibe: Además de la recuperación mecánica, los TAM 2C-A2 incorporan nuevos sistemas electrónicos y de combate. Las modificaciones incluyen: Parte de estos desarrollos son realizados junto a empresas especializadas y proveedores internacionales vinculados al programa militar. La fuerza busca completar un nuevo escuadrón operativo de TAM 2C-A2 durante el transcurso de este año. El objetivo de mediano plazo es ampliar el programa y extender las mejoras a otros vehículos pertenecientes a la familia TAM. Desde el Ejército consideran que la actualización permitirá: En las últimas semanas también comenzaron a circular imágenes y videos de los nuevos TAM modernizados con un cambio visual importante. Los vehículos aparecieron con un nuevo esquema de pintura en color verde uniforme, diferente al camuflaje tradicional utilizado históricamente por el Ejército Argentino. No descartan que la presentación oficial de los nuevos ejemplares se realice durante las próximas semanas en el marco de actividades vinculadas al Día del Ejército.