Cómo fue el trabajo para finalizar el Aeropuerto Internacional de Rosario

Cerca de 25.000 concurrieron a la reapertura del Aeropuerto Internacional de Rosario, que volverá a operar este lunes. Se trata de una inversión realizada únicamente con fondos de la Provincia de Santa Fe: 150 millones de dólares. La misma constó de la repavimentación completa de la pista, la instalación de un sistema de balizamiento y la ampliación de la terminal.

Tras la inauguración, el aeropuerto retomará su operatoria regular el lunes 29 de diciembre . A partir de las mejoras, se elevó su categoría y ahora podrán operar aeronaves de mayor porte. En 2026 tendrá vuelos a siete países y superará las 50 conexiones semanales.

Durante la celebración, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

“Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en tiempo y forma como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”, afirmó el gobernador de Santa Fe.



Las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” se ejecutaron en un plazo de tres meses, y demandaron una inversión del Gobierno provincial de aproximadamente 150 millones de dólares.

Los trabajos incluyeron la ampliación y renovación de la pista de 3000 metros de longitud por 45 metros de ancho, la reconstrucción integral de sus dos cabeceras de hormigón y la instalación de un sistema de balizamiento LED.

Este equipamiento, comparable solo con el del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, permitirá operar con mayor seguridad incluso en condiciones climáticas adversas. Asimismo, se renovó la terminal, que ahora cuenta con 10.500m², e incluye dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado.

“Rosario se conecta al mundo”

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que “de ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, afirmó que “esta es una obra de ingeniería muy compleja. Hicimos en 90 días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de 90 días”.

Finalmente, la diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, destacó que “este aeropuerto es provincial y se llama Islas Malvinas. No está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja solos y no contempla la obra pública”.