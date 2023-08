¿Cómo vivir hasta los 100 años? Los secretos detrás de las zonas azules, ¿qué son y dónde quedan?

El explorador de National Geographic, Dan Buettner, recorrió cinco comunidades únicas, conocidas como zonas azules, con el objetivo de revelar el secreto detrás de la longevidad

Según el investigador, en el mundo existen lugares donde las personas pueden vivir más de 100 años debido a sus hábitos, costumbres y factores socio-ambientales .

¿Qué son las zonas azules y dónde quedan?

Dan Buettner pasó más de una década estudiando las áreas del mundo donde las personas viven más tiempo que en cualquier otro lugar.

Las zonas azules no sólo se destacan por tener un gran porcentaje de población mayor de 100 años , sino también por tener individuos activos hasta los 80 u 90 años .

Las regiones conocidas como zonas azules son Ikaria, isla en Grecia; Okinawa, isla en Japón; Barbagia de Cerdeña en Italia; Loma Linda en California y la península de Nicoya en Costa Rica.

¿Por qué las personas viven más en las zonas azules? Los 9 hábitos que podrían ser el secreto detrás de la longevidad

Un equipo conformado por médicos, antropólogos, demógrafos y epidemiólogos encontraron en las zonas azules denominadores comunes que llamaron "Los 9 poderes".



Muévete con naturalidad

Caminar, hacer ejercicio o realizar tareas domésticas es una parte fundamental en el estilo de vida de las zonas azules.

Finalidad

Los okinawenses llaman a este proceso "Ikigai" y los nicoyanos "plan de vida". Según este principio, saber por qué te despertas en la mañana te hace más feliz .

Reducir el estrés

Los habitantes de las zonas azules tienen rituales para aliviar el estrés.

Regla del 80%

Las personas en las áreas de zonas azules dejan de comer cuando sus estómagos están llenos un 80%.

Alimentación a base de plantas

Las verduras, frutas y los granos enteros son elementos claves en la dieta de los habitantes de zona azules.

Vino

El consumo moderado, pero regular de vino es parte del estilo de vida de estas personas.

Pertenecer

Según los investigadores, ser parte de una comunidad basada en la fe extiende la esperanza de vida.

Los seres queridos primero

Tener conexiones familiares cercanas y fuertes es común con los centenarios.

Tribu correcta

Las personas más longevas del mundo tienen amigos cercanos y redes emocionales fuertes.

El documental de Dan Buettner sobre las zonas azules que es furor en Netflix

Hace unos días, Netflix agregó a su catálogo de series y películas un documental titulado "Vivir 100 años: los secretos de las zonas azules".

La sinopsis oficial adelanta: " Recorre el mundo con el escritor Dan Buettner y descubre cinco comunidades únicas donde la gente vive feliz y por más tiempo ".

La miniserie, inspirada en el libro The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth, el investigador Dan Buettner recorre cinco comunidades únicas en el mundo dónde las personas viven hasta 100 años.