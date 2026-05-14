Muchos usuarios notan que su conexión WiFi va más lenta de lo habitual y sospechan que alguien más podría estar usando su red sin permiso. Aunque parezca complicado, existen varios métodos sencillos para detectar intrusos y reforzar la seguridad de tu conexión doméstica. Una manera práctica de descubrir si alguien usa tu WiFi sin autorización es observar el router. Si apagas todos los dispositivos conectados -como celulares, tablets o televisores inteligentes- y la luz de actividad sigue parpadeando, probablemente haya un equipo desconocido conectado. Aunque este método puede ser útil, no siempre resulta eficaz si en casa hay electrodomésticos o aparatos que se conectan automáticamente, como cámaras de seguridad o asistentes de voz. Otra alternativa para comprobar si alguien está conectado a tu red es utilizar apps o programas que muestran los dispositivos activos en tu WiFi. Plataformas como Fing, Who’s on My WiFi o el verificador de routers de F-Secure permiten identificar equipos extraños y enviar alertas ante posibles intentos de hackeo. También puedes acceder directamente a la configuración de tu router. Allí, en la sección de "Dispositivos conectados“, verás una lista con las direcciones MAC (identificadores únicos). Si aparece algún nombre o código que no reconozcas, es señal de que alguien está aprovechando tu conexión sin permiso. Si confirmas o sospechas que hay un intruso, lo primero que debes hacer es cambiar la contraseña del router. Usa una clave fuerte, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Además, modifica el nombre de la red (SSID) para que no revele la marca o el modelo del equipo, y activa el cifrado WPA2 o WPA3, que ofrecen una protección más avanzada frente a ataques externos. Otra medida importante es desactivar el WPS, una función que facilita la conexión rápida, pero que también abre una puerta a vulnerabilidades. Revisar cada tanto los dispositivos conectados y mantener el firmware del router actualizado también ayuda a prevenir problemas de seguridad. La ubicación del router es clave para disfrutar de una conexión estable y veloz. Lo recomendable es colocarlo en una zona central y elevada del hogar, alejado de paredes gruesas, espejos o electrodomésticos que puedan interferir con la señal. Si vivís en una casa de varios pisos, situarlo en el nivel intermedio ayuda a distribuir la señal de forma más uniforme. Evita rincones o muebles cerrados: los espacios abiertos, como un pasillo o sala principal, permiten una mejor dispersión del WiFi.