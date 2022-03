Cómo comprar Ethereum (ETH)

Ethereum es la segunda criptomoneda más grande en el mundo por la capitalización del mercado. Solo detrás del Bitcoin, Ethereum ha estado causando revuelo desde el 2015 cuando el proyecto fue lanzado oficialmente. Sin embargo, el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, en realidad escribió el libro blanco de Ethereum en el 2013. Respecto a las capacidades de Ethereum, al ser una cadena de bloques descentralizada, permite que muchos proyectos sean creados desde su infraestructura. Esto incluye muchos contratos inteligentes NFT (tokens no fungibles) y muchas aplicaciones DeFi.

Sin duda alguna, es uno de los participantes más importantes en el mundo del cripto, por eso muchas personas quieren o ya han invertido. Específicamente, eso es lo que estaremos abordando en la información proporcionada a continuación. Discutiremos el potencial de Ethereum, cómo puedes convertirte en un inversionista de Ethereum e incluso los métodos que puedes usar para realizar tu compra. Entonces, sin alargarlo más, ¡comencemos!

¿Dónde comprar Ethereum?

Siendo Ethereum una criptomoneda tan prestigiosa, usualmente está disponible en cualquier sitio web que permita las inversiones en criptos. Por supuesto, esto significa que habrá muchas opciones. Sin embargo, nosotros preferimos mantenernos con las plataformas que otorgan buenos beneficios a los inversionistas y hay una que resalta por encima de todas:

eToro es una plataforma de trading que opera como una firma de corretaje. Esto significa que la plataforma, por su cuenta, les da exposición a los inversionistas a todo tipo de bienes, incluyendo criptomonedas y, por supuesto, Ethereum. Las criptomonedas son unas de las recién llegadas al sitio, pero ha crecido en popular como era de esperar. La razón por la cual eToro se ha vuelto tan prestigiosa es por su modelo, permitiendo el trading libre de tarifas, por copiar a operadores veteranos y muchos productos en los cuales invertir, como el Ethereum.

Pros

· Interfaz fácil de utilizar - apropiada para novatos

· Proceso rápido de registro

· Comercios sin tarifas

· Regulado por la FCA

Contras

· No hay tanto trading de pares como en otras plataformas

· Sí aplican tarifas por inactividad

¿Cuál es la diferencia entre la compra y el trading de Ethereum?

Ethereum, al igual que todos los activos importantes de criptomonedas, puede ser comprado o comerciado. Muchas personas piensan que estos términos significan lo mismo, pero créannos, no es así. Comprar Ethereum es una actividad realizada por inversionistas principiantes-intermedios, mientras que el trading es realizado por expertos, especialmente en los más altos niveles. Esto lo discutiremos con más detalle a continuación:

Comprar

· Productos limitados disponibles

· No se necesita casi ningún análisis a corto plazo por las intenciones de la inversión

· Las órdenes de compra usualmente son ejecutadas a un precio de mercado predeterminado

Cuando hablamos estrictamente sobre ‘comprar' Ethereum, significa que estás comprando un monto exacto de la moneda y eso es todo. En general, esto se realiza a través de plataformas básicas, a menudo a través de billeteras o plataformas de intercambio/firmas de corretaje. Como la compra de Ethereum usualmente es realizada con la intención de realizar HODLing, los cambios del mercado a corto plazo no son tan importantes. Por supuesto, si puedes comprar cuando el precio está abajo es mejor, pero es difícil saber cuándo suceden estas caídas.

Trading

· La volatilidad y fluctuaciones a corto plazo tienen mucho impacto

· Están disponibles más variaciones de compra - pares de trading, productos, etc.

· Comprender el análisis del mercado es crítico para el éxito a largo plazo

Por definición, trading significa querrás realizar varias transacciones para intentar tener una ganancia. Esto se realiza comprando y vendiendo, fijando órdenes automáticas de comercio a precios predeterminados y las plataformas de trading suelen ser más complejas. Eso se debe a que los operadores necesitan un cierto nivel de información para tomar las decisiones más informadas. Esta no es una actividad para novatos, solo para aclararlo.

¿Cómo comprar Ethereum en línea?

Escoger comprar Ethereum es un momento emocionante para un inversionista, sin importar su experiencia previa. Hace algunos años, las opciones para comprar Ethereum en línea eran extremadamente limitadas. Pero hoy, hay suficiente competencia y los inversionistas tienen el lujo de poder escoger entre varias opciones. Dicho esto, aquí hay una captura sobre cómo puedes empezar:

1.Escoge una plataforma apropiada (eToro es recomendada)

2. Registra una nueva cuenta (debes proporcionar información personal, establecer preguntas de seguridad, etc.)

3. Inicia sesión y procesa tu primer depósito

4. Dirígete a la sección de criptomonedas y busca Ethereum

5. Escoge cuánto te gustaría invertir y ejecuta la orden

Todo este proceso puede ser completado entre 5-10 minutos, incluyendo el depósito y las secciones de compra. Todo lo que se necesita es registrarse con eToro, verificar tus detalles y luego agarrar tu parte de esta masiva criptomoneda. ¡Desde entonces serás un inversionista de Ethereum!

¿Cómo comerciar Ethereum?

Como recordatorio, el trading de Ethereum no es algo que se deba tomar a la ligera. Los cambios de precio pueden ocurrir sin advertencia y, en general, el trading es más complejo y complicado que simplemente comprar y aguantar la moneda. Pero si te sientes confiado, esto es lo que necesitas hacer:

1. Salta al sitio web de eToro

2. Abre tu nueva cuenta proporcionando la información necesaria

3. Verifica los detalles lo más pronto posible

4. Financia tu cuenta con tu método preferido de pago

5. Escoge el producto correcto y haz tu movimiento

Después de registrarte con eToro, notarás de inmediato que eToro tiene todo tipo de productos disponibles. Para escoger uno, debes basarte en lo que conoces, tus intenciones de inversión y si estás cómodo con el producto mismo. Generalmente, eToro ofrece un entorno favorable para todos los operadores, así que estamos seguros de que estarás bien.

¿Cuáles son las diferentes formas de pagar Ethereum?

Tal vez Ethereum sea un proyecto/moneda compleja administrada por personas muy inteligentes, pero desde la perspectiva de los compradores, las cosas no podrían ser más simples. No hay necesidad de comprender el código o matemáticas complejas para recibir tu parte, ya que Ethereum puede comprarse como cualquier otro producto en línea. Si tienes acceso a los siguientes métodos, todo estará bien:

Moneda fiat

Generalmente, las personas usan la moneda fiat para pagar bienes y servicios diarios y esto será una elección popular al realizar una simple orden de compra. Por supuesto, comprar a través de plataformas que usan la moneda fiat significa que podrás ver el valor de Ethereum antes de presionar el botón de compra. Sin embargo, antes de poder hacer esto, debes financiar tu cuenta y esto se puede hacer a través de cualquiera de los siguientes:

· PayPal/Skrill/Neteller

Estas plataformas de comercio son referidas comúnmente como e-wallets o billeteras digitales. Para ser honesto, operan exactamente como lo describen. Funcionando como una cuenta separada de tu cuenta bancaria principal, puedes ingresar y retirar fondos y luego comprar Ethereum a través de estos métodos.

· Tarjetas de crédito/débito

Probablemente ya tengas estos pedazos de plástico, lo cual evita la necesidad de registrarte con un comercio de pago separado (como es el caso de las billeteras digitales). Por supuesto, las tarjetas de débito/crédito están conectadas con tu banco, lo cual significa que debes compartir los detalles de la tarjeta al realizar una compra. Las ventajas son las transacciones rápidas, que son aceptadas en casi todas las plataformas de cripto y la facilidad del acceso.

· Tarjetas prepago

No todos se sienten cómodos compartiendo cualquier tipo de detalle bancario o de tarjeta en línea. Si eres uno de ellos, siempre tienes la opción de pagar Ethereum con una tarjeta prepago. Estas pueden ser obtenidas a través de vendedores locales, ahí escoges tu tarjeta, le depositas fondos y luego usas la tarjeta como una tarjeta de débito regular. Esto es más seguro de cierta manera, ya que la tarjeta no está conectada a tu banco, pero muchas tarjetas prepago no pueden ser recargadas.

· Transferencias bancarias en línea

Las transferencias bancarias en línea son muy fáciles de realizar en la actualidad, en gran parte debido a la banca en línea/móvil. Una vez que tengas los detalles de cuenta de tu plataforma escogida, puedes realizar manualmente la transacción. Lo hermoso de esto es que tú tienes todo el control y a través de un agradable servicio conocido como ‘transferencias rápidas', tus transferencias bancarias a menudo pueden completarse de inmediato.

Bitcoin

No solo puedes usar monedas fiat para comprar Ethereum - también puedes usar otras criptomonedas. Como probablemente ya lo sepas, Bitcoin es la criptomoneda más grande y prestigiosa que existe. Y a través de la mayoría de los sitios de comercio y firmas de corretaje, puedes comprar Ethereum usando Bitcoin. Esto significa adquirir Bitcoin primero e involucra un pequeño cálculo matemático para comprender cuánto Bitcoin estás comerciando por Ethereum.

Otros Altcoins

Una de las cosas más importantes sobre Ethereum es que, al ser su propia cadena de bloques, muchas otras monedas han sido creadas gracias a esta tecnología. Como muchas otras criptomonedas están siendo ejecutadas en la misma cadena de bloques, puedes comerciarlas fácilmente con Ethereum. Algunos ejemplos son Cardano, MANA, Ripple (XRP) y muchas otras. Pero al igual que lo mencionado con Bitcoin, primero debes tener estas monedas para realizar el intercambio.

¿Qué considerar al comprar Ethereum?

Escoger invertir en Ethereum es algo que requiere pensarlo bien. es fácil ser atraído solo por el incremento en su precio y luego ignorar todos los factores relativos antes de la compra. Sin embargo, es así como pierden las personas, por eso nos gustaría informarte de otras consideraciones que debes tener antes de continuar:

· Volatilidad

Ethereum es una criptomoneda bien establecida y ha tenido un rendimiento increíble en comparación con el promedio del mercado en el transcurso de su existencia. Sin embargo, es importante comprender que el precio puede sufrir correcciones significativas a corto plazo. Los valores de inversión pueden subir tan rápido como pueden bajar y debes estar preparado para esto.

· Competidores

Ethereum no es la única moneda capaz de tener contratos inteligentes, apps DeFi y NFT. Es cierto, muchas otras monedas usan la cadena de bloques establecida de Ethereum para completar proyectos relacionados con esto, pero hay competidores directos. Solana es un ejemplo perfecto y es importante comprender las amenazas de otros nuevos proyectos que puedan superar a Ethereum.

· Intenciones de inversión

La mayoría de los inversionistas tienen una idea vaga de lo que planean hacer con sus reservas de Ethereum. Los compradores usualmente quieren comprar y aguantar por mucho tiempo, asumiendo que el precio aumentará considerablemente con el paso de los años. Sin embargo, los operadores quieren explotar las tendencias y fluctuaciones a corto plazo para obtener una ventaja. Debes decidir tu camino antes de adentrarte.

· Regulaciones

En general, las regulaciones están relacionadas con el estado legal de la compra de Ethereum en jurisdicciones específicas y tener conocimiento de cómo se trata Ethereum en otros mercados es muy importante. Por ejemplo, si los Estados Unidos cambian de repente sus regulaciones sobre el trading de Ethereum, esto podría tener un impacto masivo en el valor de la moneda.

· Tarifas

Tarifas, a nadie les gustan y a menudo son bastante ridículas. En el mundo digital en el cual vivimos, donde cosas como los comercios y depósitos son procesados de manera automática, es algo anticuado seguir siendo cobrado por tales actividades. Sin embargo, desde que plataformas como eToro aparecieron, ya no tienes que aguantarte y lidiar con sitios que cobran tarifas innecesarias.

¿Es seguro comprar Ethereum en línea?

Vamos a enfrentar los hechos, las criptomonedas han recibido muy mala prensa con el paso de los años. Ciertas monedas han sido etiquetadas como esquemas "pump and dump", plataformas de comercio han sido hackeadas y lo peor de todo, algunas plataformas han tomado el dinero de sus miembros. Sin embargo, hemos recorrido un largo camino desde esos días y ahora es muy seguro comprar Ethereum en línea. Sigue los siguientes consejos para mantenerte en el lado seguro:

· Solo regístrate en plataformas reconocidas (reguladas por la FCA)

· Utiliza métodos de pago probados y confiables para administrar tus transacciones

· Protege tus cuentas a través de 2FA, preguntas de seguridad y números PIN únicos

· Asegura que tus claves privadas se mantengan privadas, ¡no compartas!

· No mantengas todos tus valores de Ethereum en el mismo sitio - recomendado para inversiones grandes

Casi todos los sitios de trading reconocidos te permiten implementar muchos de estos consejos sin ningún problema. Te aconsejamos que tengas en cuenta los consejos apenas crees tu cuenta. De esta manera, tu inversión estará protegida desde el inicio.

¿Cómo almacenar Ethereum?

A menos que quieras estar siempre atento a los cambios de mercado, los incrementos de trading o incluso las noticias mediáticas sobre lo que sucederá - es mejor solo almacenar tu Ethereum. Por supuesto, eso es asumiendo que planees retener a largo plazo. Almacenar de manera efectiva significa que tu inversión estará ahí, inactiva, pero seguirá respondiendo a los cambios de precio.

Estas son tus opciones para hacer esto:

· Almacenamiento en línea

El almacenamiento en línea está específicamente relacionado con las billeteras. Este es un término que describe una billetera virtual donde puedes mantener seguras tus criptomonedas. Las billeteras vienen en forma de apps móviles y sitios de escritorio y el software es usado para mantener seguras tus criptomonedas. Tus criptomonedas usualmente están encriptadas aquí y es muy sencillo establecer medidas de seguridad estrictas.

· Almacenamiento offline

¿Te gustaría remover todos tus Ethereum de la web por completo? Eso es lo que puede hacer por ti el almacenamiento offline. Hay dispositivos disponibles para la compra a los que puedes transferir tus criptomonedas desde un rango de plataformas y mantenerlas seguras de una manera no digital. Desconectar tus Ethereum de la web significa que es básicamente imposible que alguien te robe.

¿Cómo vender Ethereum?

Ethereum se vende cada día por millones en todo el mundo. Por supuesto, las personas también compran Ethereum todos los días. Pero en el caso de la venta, hay muchas opciones que los holder suelen preferir. Estas son:

· Plataformas de intercambio

Son plataformas en línea diseñadas únicamente para el trading. Vender Ethereum a través de estas plataformas es bastante directo y no siempre tienes que vender de inmediato. Puedes vender en el futuro por un precio predeterminado, aunque si tu orden es ejecutada o no depende de la actividad del precio de la moneda.

· Billeteras

Este es probablemente el mejor método para los principiantes. Las billeteras soportan interfaces muy simples con sistemas directos para comprar y vender. No necesitas otro humano al otro lado de la ecuación para que reciba tu orden, ya que puedes vender Ethereum directamente con el operador de la billetera.

· Sitios de corretaje

Los sitios de corretaje se han adaptado mucho al amplio rango de inversionistas que hay en la actualidad. Especialmente sitios como eToro, donde los miembros ahora pueden vender Ethereum sin tarifas e incluso pueden copiar cuándo vender a través de operadores experimentados.

· P2P

Los productos de peer 2 peer o red entre pares existen para permitir a los holders compran y vender Ethereum entre ellos. No hay terceros involucrados, solo la plataforma anfitriona, así que los miembros pueden vender Ethereum sin necesidad de un intermediario.

¿Vale la pena comprar Ethereum ahora mismo?

Al momento de escribir esto, el precio de Ethereum ha incrementado más del 400% al año hasta la fecha. No es necesario decirlo, pero ese es un retorno de inversión bastante considerable cuando lo comparas con el 9-10% (promedio) de los principales índices bursátiles. Sin embargo, tradicionalmente, estos incrementos son seguidos por unas correcciones bastante terribles. Lo complicado es que es difícil adivinar cuándo sucederán estas correcciones. Entonces, ¿vale la pena invertir algo de dinero ahora mismo en Ethereum?

Siempre es arriesgado cuando una moneda se acerca o supera picos récord. Sin embargo, el 2021 ha visto una adopción masiva de la criptomoneda como nunca. También es bastante prometedor que Ethereum ha sido la segunda criptomoneda más importante en el mundo por un tiempo, así que muestra consistencia. Creemos en el proyecto Ethereum y en su utilidad a largo plazo, por eso diríamos que comprar Ethereum es un movimiento de inversión bastante inteligente.

Pero dicho esto, la decisión final es tuya y no podemos garantizarte cómo saldrá tu inversión.

Ideas finales

Ethereum es una superestrella en la industria de las criptomonedas, no se puede negar. A más de 350 billones de dólares de cap de mercado, es muy claro que los inversionistas han invertido cantidades considerables de dinero en Ethereum con el paso de los años. El que Ethereum haya obtenido ganancias consistentes en los últimos años también es extremadamente prometedor, al igual que el alcance del proyecto en general. ¡Esa es nuestra opinión! También es una de las inversiones más estables que hay - bueno, ¡tan estable como puedes esperar de manera realista con una criptomoneda!

El futuro ciertamente luce brillante para Ethereum con la muy anticipada mejora ETH 2.0 en la cual se está trabajando. Esta mejora acelerará la lenta tasa de transacción en la cadena de bloques actual y quién sabe lo que esto pueda ocasionar en términos de incrementos de precios, influencia en el mundo e intereses de inversionistas institucionales. Todo es muy emocionante y estaremos prestando mucha atención a cómo se desarrolla Ethereum en los próximos meses.

FAQ

¿Hay un límite de cuántos Ethereum puedo comprar?

No - no hay un límite del cual tengas que preocuparte. La mayoría de las plataformas reconocidas permiten que las personas ejecuten órdenes que se elevan hasta 6 cifras. Así que, a menos que planees invertir con fuerza en Ethereum, puedes comerciar sin preocuparte por los límites.

¿Puedo comprar Ethereum sin ID?

No. Todas las plataformas que tienen comercios de Ethereum requieren que los nuevos clientes completen un proceso conocido como ‘KYC' - conoce a tu cliente. Esto requiere que el ID sea verificado antes de tener una cuenta con acceso sin restricciones.

¿Puedo comprar Ethereum al instante?

Cuando ingresas cuánto deseas comprar y luego presionas el botón de comprar, sí, la transferencia se realizará al instante.

¿Qué es Ethereum?

Ethereum es una criptomoneda de segunda generación que es una cadena de bloques y una moneda digital. Funciona como una cadena de bloques de fuente abierta y está completamente descentralizada, lo cual significa que no está bajo el control de ningún individuo.

¿Cómo funciona Ethereum?

Ethereum, como cadena de bloques, es administrada por más de 2 millones de computadoras en todo el mundo. La red tiene múltiples nodos donde los usuarios deben validar una ‘prueba de trabajo' para validar cualquier y todas las transacciones. Esto es lo que hace que Ethereum sea descentralizada y muy segura.