Colocar una taza de arroz detrás de la puerta: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El Feng Shui sostiene que la forma en la que se organizan los espacios del hogar puede influir en el flujo de la energía y, con ello, en distintos aspectos de la vida cotidiana. Por eso, esta filosofía milenaria propone pequeños cambios en la decoración y la disposición de determinados objetos con el objetivo de favorecer el bienestar.

Entre los rituales más populares aparece uno que utiliza un elemento presente en casi todas las cocinas: el arroz. Considerado desde hace siglos un símbolo de abundancia y estabilidad económica, este alimento ocupa un lugar especial dentro de las recomendaciones de quienes siguen esta práctica.

¿Para qué sirve poner una taza de arroz detrás de la puerta, según el Feng Shui?

De acuerdo con el Feng Shui, colocar una taza con arroz blanco detrás o junto a la puerta principal, del lado interior de la vivienda, ayudaría a atraer prosperidad, nuevas oportunidades y abundancia. El recipiente puede apoyarse sobre un mueble, una repisa o un estante cercano a la entrada.

La elección de ese lugar no es casual. Para esta filosofía, la puerta principal representa la llamada “boca del chi”, el punto por el que ingresa la energía vital que luego circula por toda la casa. Por eso, mantener ese sector despejado y en buenas condiciones es uno de los principios básicos del Feng Shui.

Por qué recomiendan colocar el arroz en la entrada de la casa

En diálogo con The Spruce, la arquitecta y especialista en Feng Shui Anjie Cho explicó que la puerta principal funciona como “el portal de la energía”, por lo que una entrada limpia y ordenada favorece el ingreso de nuevas oportunidades.

Además del recipiente con arroz, la experta recomienda limpiar con frecuencia la puerta, tanto por dentro como por fuera, incluyendo los marcos. “Se acumula una cantidad increíble de suciedad en la puerta. Prestarle más atención a esta zona garantiza que la energía positiva pueda entrar en tu hogar”, señaló.

la experta recomienda limpiar con frecuencia la puerta, tanto por dentro como por fuera, incluyendo los marcos

Qué simboliza el arroz para el Feng Shui

Dentro de esta práctica, el arroz representa el alimento, la fertilidad de la tierra y la capacidad de generar recursos. Su simbolismo está ligado a su importancia histórica como sustento de las familias, motivo por el cual suele utilizarse en distintos rituales relacionados con la prosperidad.

En ese sentido, la especialista en Feng Shui Maxine McKenzie explicó a Livingetc que el arroz es “un símbolo tradicional de abundancia y alimento”, por lo que recomienda distribuir pequeños recipientes con este cereal en distintos espacios del hogar como parte de rituales orientados a atraer energía positiva.

Qué cuidados hay que tener con la taza de arroz

Los especialistas coinciden en que el arroz debe permanecer siempre completamente seco y no se le debe agregar agua. La humedad puede favorecer la aparición de insectos o provocar el deterioro del alimento, algo que, dentro del Feng Shui, se asocia con la energía estancada.

Por ese motivo, se recomienda revisar periódicamente el contenido del recipiente y reemplazar el arroz si cambia de color, presenta humedad o desprende mal olor. De esta manera, el ritual mantiene su significado simbólico y el espacio continúa asociado a la prosperidad y las nuevas oportunidades.