Poner una botella de plástico llena de agua en el techo: por qué se hace en más de 30 países y para qué sirve.

Una simple botella de plástico puede convertirse en una fuente de iluminación natural. Aunque a primera vista parece extraño colocar un recipiente con agua atravesando el techo de una vivienda, el sistema tiene una explicación física sencilla.

La llamada lámpara de Moser aprovecha los rayos del sol y las propiedades del agua para llevar parte de esa luz hacia el interior de ambientes que reciben poca iluminación natural.

¿Para qué sirve poner una botella con agua en el techo?

El objetivo principal es iluminar el interior de una vivienda durante las horas de sol sin consumir electricidad.

La técnica puede utilizarse especialmente en espacios que no tienen ventanas suficientes o donde la luz exterior no llega con facilidad. En lugar de encender una lámpara eléctrica durante el día, la botella funciona como un conducto para aprovechar la iluminación solar.

El sistema es particularmente atractivo por su bajo costo y porque puede construirse utilizando materiales relativamente fáciles de conseguir .

¿Cómo funciona una botella con agua para iluminar una habitación?

El principio es más sencillo de lo que parece. La botella transparente se coloca atravesando el techo y se llena con agua. Una parte del recipiente queda expuesta al exterior, donde recibe la luz solar.

Cuando los rayos del sol atraviesan la botella, pasan por el plástico y el agua. Este proceso provoca que la luz se refracte y se disperse, permitiendo que llegue al interior de la habitación en diferentes direcciones.

Por eso, el resultado no es exactamente el de un foco eléctrico concentrado en un punto. La botella funciona principalmente como un elemento que ayuda a distribuir la iluminación natural dentro del ambiente.

¿Qué es la lámpara de Moser?

Este sistema de iluminación recibe el nombre de lámpara de Moser por Alfredo Moser, un mecánico brasileño que desarrolló la idea a comienzos de la década de 2000.

Su propuesta surgió como una alternativa para iluminar viviendas durante el día sin depender de la electricidad. La solución era particularmente sencilla: una botella transparente, agua y la luz del sol.

Poner una botella de plástico llena de agua en el techo: por qué se hace en más de 30 países y para qué sirve. ChatGPT | Audiencias

La idea posteriormente adquirió mayor difusión a través de iniciativas destinadas a llevar iluminación de bajo costo a comunidades con dificultades para acceder a la red eléctrica.

Uno de los proyectos que contribuyó a popularizar este sistema fue Liter of Light, impulsado por MyShelter Foundation. La iniciativa llevó esta tecnología a distintos países y ayudó a convertir la botella de agua en una alternativa conocida internacionalmente.

¿Por qué se utiliza en tantos países?

La principal ventaja de este método es que no necesita una infraestructura eléctrica compleja para generar iluminación durante el día.

Además, aprovecha materiales que pueden encontrarse fácilmente y permite reutilizar botellas de plástico.

Entre sus características más importantes se encuentran:

Aprovecha directamente la luz solar.

No consume electricidad durante el día.

Puede utilizar botellas PET transparentes.

Tiene un costo relativamente bajo.

Puede mejorar la iluminación de ambientes oscuros.

Su funcionamiento se basa en un principio físico sencillo.

Puede resultar útil en lugares con acceso limitado a la electricidad.

Por estas razones, la técnica fue adoptada en diferentes comunidades y llegó a utilizarse en más de 30 países.

¿Se puede colocar cualquier botella con agua en el techo?

No. Aunque el concepto es sencillo, la instalación requiere ciertas precauciones.

No se recomienda simplemente perforar un techo y colocar una botella, ya que una abertura mal realizada puede provocar filtraciones, deteriorar la cubierta o generar otros problemas.

La botella debe quedar correctamente fijada y el espacio alrededor de la instalación tiene que estar impermeabilizado para impedir el ingreso de agua de lluvia.

Poner una botella de plástico en el techo de las casas. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

También es importante considerar el material y la estructura del techo antes de realizar cualquier modificación. El elemento fundamental es agua limpia dentro de una botella transparente.

En algunas implementaciones se incorpora una pequeña cantidad de cloro para ayudar a mantener el agua transparente y reducir la aparición de microorganismos que podrían disminuir la capacidad del sistema para transmitir la luz.

La transparencia es importante porque el objetivo es permitir que la mayor cantidad posible de luz solar atraviese el recipiente.