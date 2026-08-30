Mantener presionado el botón de encendido del router durante unos segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo.

El router es el dispositivo que permite distribuir la conexión a internet dentro del hogar. Cuando la señal desaparece o la conexión deja de funcionar correctamente, una de las acciones que algunas personas realizan es mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para reiniciarlo.

Este procedimiento busca interrumpir su funcionamiento y volver a iniciarlo. Se trata de una alternativa sencilla para intentar recuperar la conexión cuando el equipo presenta una falla temporal.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón del router?

La función principal de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos es reiniciar el router. La acción puede utilizarse cuando el equipo dejó de proporcionar señal y los dispositivos conectados ya no tienen acceso a internet.

La función principal de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos es reiniciar el router. Generado con IA.

Una vez reiniciado, el router vuelve a iniciar su funcionamiento y puede recuperar la conexión. La práctica se relaciona con otras recomendaciones para solucionar problemas de conectividad, como las explicadas en esta nota sobre apagar el router de WiFi por unos minutos.

¿Cuándo conviene reiniciar el router?

El procedimiento puede realizarse cuando no hay señal de internet y el router dejó de brindar conexión a los dispositivos. En ese caso, mantener presionado el botón de encendido permite reiniciar el equipo sin necesidad de realizar otro procedimiento.

Es importante distinguir esta acción de otras prácticas relacionadas con la conexión. Por ejemplo, la ubicación del módem o router también puede influir en la calidad de la señal dentro del hogar.

Si después del reinicio la señal continúa sin aparecer, mantener presionado nuevamente el botón no garantiza que el problema se solucione. En ese caso, el inconveniente puede requerir otra revisión.

Para quienes buscan mejorar la conexión, también existen trucos caseros relacionados con el router, como colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi, aunque se trata de una práctica diferente al reinicio del equipo.