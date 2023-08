Científicos hallaron conciencia oculta en cerebros de pacientes en coma

Un equipo conformado por neurólogos y cirujanos de la Universidad de Columbia hallaron una conciencia oculta en pacientes con lesiones cerebrales graves.

" El estudio sugiere que los pacientes con conciencia oculta pueden escuchar y comprender las órdenes verbales, pero no pueden realizarlas ", explicó Jan Classen, profesor de neurología en el Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Según señaló el comunicado de prensa, el descubrimiento permitiría identificar aquellos que tienen más posibilidades de recuperarse a través de rehabilitación.

¿Qué es la conciencia oculta? El fenómeno que reveló el estudio de la Universidad de Columbia





El estudio titulado Patrones de lesiones asociados con la disociación motora cognitiva, publicado en Brain, compartió un importante descubrimiento.

Los investigadores usaron electroencefalogramas (EEG) para examinar el comportamiento de 107 individuos. Los resultados revelaron que la conciencia oculta, también llamada disociación motora cognitiva (CDM), ocurre en más del 15% de pacientes con lesiones cerebrales .

Asimismo, develó que las personas con esta patología tenían estructuras cerebrales relacionadas con la excitación y la comprensión intactas . Según los médicos, plantea una posibilidad: quienes sufren estas lesiones escuchan y entienden los comandos .

En esta línea, Classen señaló: "Vimos que todos los pacientes con CMD tenían déficits en las regiones del cerebro responsables de integrar los comandos motores comprendidos con la producción motora, lo que evita que los pacientes con CMD actúen según los comandos verbales"

Por último, aquellos con conciencia encubierta registraron tasas de recuperación más altas . En el plazo de 12 meses, el 41% de ellos mejoró completamente.

¿Qué son los electroencefalogramas?





Un electroencefalograma (EEG) es un estudio que mide la actividad eléctrica en el cerebro a través de pequeños discos de metal colocados sobre el cuero cabelludo.

Este método permite detectar cambios en la actividad cerebral que pueden ser útiles para diagnosticar las siguientes patologías: