La empresa biotecnológica Colossal logró desarrollar pollos en incubadoras impresas en 3D mientras avanza con proyectos para recuperar especies extintas.

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences volvió a quedar en el centro del debate científico tras anunciar el nacimiento de pollos desarrollados dentro de “huevos artificiales” impresos en 3D. El experimento forma parte de un ambicioso proyecto que busca recuperar especies extintas hace cientos o incluso miles de años, entre ellas el mamut lanudo y el dodo.

Según explicó la compañía, los embriones crecieron dentro de una membrana transparente de silicona diseñada para imitar el funcionamiento de un huevo natural. A partir de este sistema lograron obtener 26 pollos sanos de raza leghorn, utilizados como prueba inicial para validar la tecnología.

Cómo funcionan los huevos artificiales

A diferencia de un huevo convencional, estas incubadoras fueron desarrolladas mediante impresión 3D y utilizan una membrana flexible que permite el paso natural del oxígeno.

Ese detalle es considerado uno de los principales avances del proyecto porque elimina la necesidad de sistemas artificiales de oxigenación, uno de los mayores obstáculos técnicos que enfrentaban este tipo de investigaciones.

La empresa aseguró que el sistema permite:

Observar el desarrollo embrionario en tiempo real.

Reducir malformaciones.

Facilitar la producción industrial.

Y crear incubadoras adaptadas para aves actuales o extintas.

El objetivo final: traer de vuelta especies desaparecidas

El anuncio está directamente vinculado con el proyecto de “desextinción” impulsado por Colossal, una compañía fundada en 2021 por el genetista de Harvard George Church.

La firma trabaja actualmente en investigaciones para:

Recrear el mamut lanudo.

Desarrollar versiones genéticas del lobo gigante.

Y recuperar aves extintas como el moa gigante de Nueva Zelanda.

Lograron obtener 26 pollos sanos de raza leghorn, utilizados como prueba inicial para validar la tecnología. FUente: Colossal

En el caso del moa, el uso de huevos artificiales sería clave debido al enorme tamaño de esa ave desaparecida hace unos 600 años, cuyos huevos eran muchísimo más grandes que los de cualquier especie actual.

El proyecto millonario detrás de la “desextinción”

La compañía ya consiguió más de 620 millones de dólares en inversiones privadas de empresarios, celebridades y productores de Hollywood vinculados a franquicias como Jurassic World.

Entre sus desarrollos más conocidos aparecen:

Ratones modificados genéticamente con rasgos similares al mamut.

Lobos grises alterados con características del llamado “lobo gigante”.

Y ahora pollos desarrollados en huevos sintéticos.

La empresa sostiene que estas tecnologías podrían utilizarse también para:

Conservar especies en peligro.

Mejorar investigaciones biomédicas.

Y desarrollar nuevas herramientas genéticas.

Científicos cuestionan el anuncio

Pese al impacto mundial que generó el experimento, varios especialistas manifestaron dudas sobre la falta de estudios científicos revisados por expertos independientes.

Investigadores consultados por medios internacionales advirtieron que:

No se publicaron datos completos.

No se conoce la tasa de éxito real.

y todavía no existen trabajos académicos validados sobre el sistema.

Otros expertos reconocieron que el desarrollo tecnológico es innovador, aunque remarcaron que “revivir” especies extintas implicaría desafíos muchísimo más complejos vinculados con genética, comportamiento animal, bienestar y adaptación ecológica.