Colombia puso en marcha una de las obras ferroviarias más importantes en toda América Latina y recibirá de China 20 trenes de última generación. El proyecto se realizará en Bogotá, cuya primera línea ya alcanzó un avance general de 77,53%.

Desde la empresa Metro de Bogotá confirmaron que este mes llegarán tres nuevos trenes eléctricos a la ciudad, con lo que se completarán 13 de un total de 30 que formarán parte de la flota.

Las unidades fabricadas por la empresa china CRRC Corporation Limited arribarán para formar parte de la línea de subterráneos más extensas en toda Latinoamérica.

Se trata de una red de 24 kilómetros que conectará el suroccidente de la ciudad con la calle 72. A su vez, existe una propuesta para extender el trazado hasta la calle 100 con tres estaciones más.

Cómo serán los trenes que llegarán a Colombia desde China

La empresa china es una de las más reconocidas a nivel mundial por su calidad y tecnología. Cada unidad tendrá seis vagones que serán de operación 100% eléctrica, lo que permitirá una conducción automática sin la necesidad de un conductor a bordo.

Los trenes cuentan con un sistema inteligente de señalización CBTC, frenado automatizado y supervisión desde el Centro de Control Operacional.

Renfe

Cada uno funcionará con cuatro motores eléctricos que permitirán recorridos silenciosos, rápidos y eficientes.

Las autoridades también confirmaron que durante junio comenzarán las primeras pruebas del viaducto. Los ensayos preliminares se realizarán sin pasajeros en un tramo de seis kilómetros entre el patio taller de Bosa y la estación número 4.

Cómo será la nueva línea de trenes que cambiará Bogotá

El proyecto de la Línea 1 contempla el corredor original entre Bosa y la calle 72. Por el momento, la empresa presentó una propuesta para ampliar el trazado hasta la calle 100, lo que agregaría tres estaciones y 3,25 kilómetros más de recorrido.

De concretarse, Bogotá tendría un corredor más largo y eficiente que conectaría sectores claves de la ciudad como el Regiotram del Norte y la troncal de la carrera 68 de TransMilenio.

La futura estación de la calle 92 permitiría la integración con el sistema férreo regional, mientras que la ubicada en la calle 100 facilitaría conexiones directas con otras rutas de transporte públicoñ

El crecimiento lo consolidaría como una de las obras urbanas más relevantes para Latinoamérica.

El avance de la obra de la nueva línea de subtes

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que 2026 ha sido uno de los años con mayores avances visibles desde el inicio de la construcción.

Por ahora el viaducto ya supera los 13 kilómetros de extensión y avanzan en simultáneo otros trabajos como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, avenida Caracas y calle Primera.

Las obras demandan más de 15.000 trabajadores y uno de los puntos que más destacan las autoridades es la integración con otros sistemas de transporte. Según la Empresa Metro de Bogotá, 10 de las 16 estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio para facilitar los desplazamientos de los usuarios.