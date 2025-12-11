Con la llegada y durante toda la primavera, el cuerpo atraviesa una serie de cambios internos que también afectan al cabello. El aumento de la temperatura, la disminución de la humedad y las mayores horas de radiación solar obligan al cuero cabelludo a adaptarse a nuevas condiciones. Durante este proceso, es común notar picor, descamación, exceso de grasa o una leve caída capilar .

Aunque puede parecer alarmante, los expertos aseguran que es un fenómeno temporal y natural. Sin embargo, mantener un cabello fuerte, brillante y con vitalidad se ha convertido en un objetivo clave dentro de las rutinas de bienestar.

En ese contexto, la nutricosmética capilar -es decir, los suplementos para el cabello- se posiciona como una herramienta eficaz para fortalecerlo desde el interior.

¿Cómo actúa la nutricosmética capilar?

Los suplementos para el pelo ganaron terreno en los últimos años por su capacidad para nutrir el cabello desde dentro del organismo. Su función es estimular la fisiología natural del cuerpo para mejorar la circulación, oxigenación y regeneración de los tejidos capilares.

Cosmo anunció resultados del ensayo de Fase III de la clascoterona al 5% para la calvicie de patrón masculino. El tratamiento mostró un aumento del 539% en el crecimiento del cabello en comparación con el placebo

Los tratamientos capilares actuales no son tan efectivos.

“La nutricosmética capilar busca reforzar la estructura del cabello de manera natural. Trabajando internamente, se mejora la circulación general y periférica, favoreciendo la oxigenación y desintoxicación del cuero cabelludo”, explica Gema Cabañero, fundadora de la Clínica Antiaging & Estética Avanzada de Madrid.

Suplementos bebibles: mejor absorción y resultados más rápidos

Aunque existen cápsulas, gominolas o comprimidos, los especialistas coinciden en que los suplementos bebibles son los más efectivos.

“Solo el 20 % de los ingredientes de un complemento sólido llega al intestino para ser asimilado. En cambio, los suplementos líquidos son absorbidos con mayor facilidad y atraviesan mejor la barrera intestinal, por lo que sus resultados son más visibles", explica la doctora Sanja Zivanovic, fundadora de Skin Molecule X.

Además, su alta concentración de activos permite obtener beneficios con una sola toma diaria.

Los suplementos y vitaminas claves para un cabello más fuerte

Un suplemento capilar eficaz debe contener una combinación equilibrada de vitaminas, minerales y extractos naturales que actúan en sinergia.