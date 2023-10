Chat GPT: creó la continuación de Game of Thrones con Inteligencia Artificial y fue demandado por el creador de la saga

La saga literaria "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, y su adaptación, la serie "Game of Thrones", cautivaron a millones de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, cuando la producción de HBO llegó a su fin en 2019, muchos quedaron insatisfechos con el desenlace. Eso sumado a que el autor de las novelas no lanza una nueva desde hace 12 años, llevó a algunas personas a buscar soluciones por su cuenta.

Un hombre utilizó ChatGPT para escribir versiones largas de "Los Vientos de Invierno" y "Un Sueño de Primavera", las dos novelas que continúan la saga y que el escritor anunció hace años que lanzaría, pero que por ahora no llegaron.



ChatGPT: la demanda de George R.R. Martin por el uso de su contenido en inteligencia artificial

George R.R. Martin decidió hacer una denuncia a ChatGPT al asegurar que el sistema integró el contenido de sus obras literarias en sus "modelos de lenguaje" (LLM), los cuales forman la base de entrenamiento para su Inteligencia Artificial generativa, la cual es capaz de generar contenido en un lenguaje elaborado que imita la expresión humana.



Es por eso que el autor de la "continuación" de la novela, un hombre llamado Liam Swayne, decidió bajar el contenido al enterarse de la demanda.

"Me acabo de enterar de que me han mencionado en un documento legal relacionado con una demanda de Open AI. Ya he eliminado el proyecto, pero si alguno de los representantes de George R.R. Martin desea comunicarse con nosotros, mi información de contacto permanece disponible", expresó en su sitio web.

