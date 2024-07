Caso Loan, en vivo: últimas noticias, todo lo que encontraron hoy y qué pasó con el nene desaparecido

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó cómo avanza el peritaje sobre los teléfonos celulares de todos los que participaron del almuerzo en la casa de la abuela de Loan.



" Se hace el análisis de la apertura de los teléfonos, de las fotos y donde impactaron el teléfono, y cómo fueron los posibles caminos de cada una de las personas. Se analizan a fondo las fotos ", detalló.



La funcionaria reveló que se pudieron " recuperar algunas cosas y otras no pueden ser recuperadas ". " Hay cosas borradas, eso muestra que había intención de borrar cosas. Aun estamos en la etapa de análisis, falta extraer mucho y teléfonos que aún no están ", remarcó.